Se mantiene protesta en El Socorro tras reunión con la administración municipal

Bucaramanga

Terminada la reunión que se realizó entre miembros de la alcaldía del municipio de El Socorro y la comunidad que se encuentra protestando rechazando que se vaya a firmar un contrato para privatizar el alumbrado público por 30 años, no se llegó a ningún acuerdo y el paro continúa.

Aunque la alcaldesa del municipio Claudia Porras no estuvo presente en la reunión, manifestantes solicitaron que se suspendiera la firma de este contrato que está prevista para el jueves 14 de diciembre pero desde la administración no accedieron y el cierre de la vía Bucaramanga - Bogotá se mantiene.

De acuerdo a Victor Solano, habitante de este municipio y quien ha participado de esta manifestación, “se demostró que todo está en la voluntad política del alcalde encargado pero no toma decisiones a pesar de que el asesor jurídico le dijo que no había impedimento pero no la toma seguramente esperando hasta que la alcaldesa le diga qué hacer”.

Aseguró también que la Procuraduría estuvo presente en la reunión e iba a revisar las solicitudes y por eso, quienes manifiestan piden que no se firme hasta que los entes de control tomen una decisión.