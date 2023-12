Paz total: líderes sociales, cambios en el diálogo con el Eln y violencia

En Hora20 el análisis a los hechos de coyuntura con los que inicia la semana. Se habló de seguridad y orden público ante el reciente atentado, las críticas que despertó la respuesta del presidente Petro y los cambios que se han dado en la mesa de negociación con el Eln. Después el debate sobre el polémico decreto expedido por el gobierno que según la oposición dejaría sin herramientas a la Policía para controlar el microtráfico.

Empieza la segunda semana de diciembre con hechos lamentables del orden público, pues el atentado con tres artefactos explosivos de esta madrugada en el peaje de Boquerón en la vía al Llano que dejó a dos personas heridas, contrasta con la decisión de esta tarde del presidente Petro de nombrar a Vera Grabe como jefe de la delegación del gobierno nacional en los diálogos con el ELN, pues en adelante el exmilitante por 16 años en el M-19, excongresista y experta en temas de justicia, verdad y paz, el diálogo con el Eln estará bajo su dirección, un cambio que se da tras la llegada de Otty Patiño a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. El atentado de esta madrugada del que todavía se desconoce los responsables, volvió a despertar una ola de llamados al gobierno nacional para que se adopten estrategias de seguridad, el gobernador del Meta habló de militarizar la vía, mientras que la alcaldesa de Bogotá dijo que la potencia mundial de vida se estaba convirtiendo en potencia mundial del crimen. Mientras tanto, el presidente responde con un escuelo “mmmm” a las críticas que hace la oposición por el panorama de violencia en el país.

Estas declaraciones de la alcaldesa López, se cruzan con cifras de seguridad que se conocieron este lunes, pues Human Rights Watch alertó que entre enero y noviembre han sido asesinados 150 líderes sociales, solo 16 en el mes de noviembre, un escenario que para el organismo internacional genera preocupación por la pérdida de control territorial y ausencia del Estado. Por otro lado, está el drama del secuestro, que como apuntan varios estudios, es el crimen que más ha crecido hoy en el país y que según la Defensoría del Pueblo a la fecha hay 91 secuestrados en poder de organizaciones como el Eln y el EMC, organización que como se reveló hoy en el Confidencial de las 12, está utilizando a las Juntas de Acción Comunal para adoctrinarlas militar y políticamente, además, de hacer patrullajes en municipios del Huila e instalar vallas haciendo alusión a la organización disidente, como ocurrió este fin de semana.

Lo que dicen los panelistas

Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y abogada, planteó que la declaración de cosas inconstitucional refleja la falta de presencia del Estado y liderazgo de la Fuerza Pública para la política en seguridad, “el mmmm del presidente refleja un desdén frente a la acción del estado”, maniestó. Resaltó que lo que ocurre con los líderes genera un problema de querer callar la voz de la gente y, “todos esperábamos que el gobierno protegiera la voz de la gente y que él no le preste atención al problema desde el día cero y termine buscando responsables, mira hacia adentro, no se mira hacia su ausencia de liderazgo, presencia y claridad de qué debe hacer la fuerza del Estado en un momento como este”.

Resaltó que sería absurdo convertir la declaración de cosas inconstitucionales en un tema jurídico, “el gobierno está obligado por la Corte a hacer algo y presentar informes, eso quiere decir que cualquier ciudadano puede perseguir con una acción de cumplimiento al gobierno; es una conminación seria y requiere capacidad de gestión”.

Jairo Libreros, abogado, profesor en la Universidad Externado, columnista y experto en temas de seguridad, planteó que hay un problema de ausencia, pues la seguridad no es un tema de prioridad para este gobierno, “la administración Petro en la iniciativa de paz total consideró que no necesitaba la seguridad, y no tuvo política, no tuvo capacidad”. Manifestó que también ha quedado en evidencia que hay una incapacidad de la clase dirigente para solucionar los problemas, “quienes ostentan el poder son incapaces de encontrar una estrategia que tenga dinero para ejecutarse y lograr objetivos claros”. También manifestó que la declaración de la Corte lleva a que el gobierno priorice por encima de otros problemas, la solución al asesinato de líderes sociales.

Para Daniel Valero, editor de política de El Espectador, en las elecciones del año pasado se esperaba un cambio para atender el asesinato de lideres, “el actual gobierno está en el poder y tiene que tomar acciones y medidas; sólo este año se han asesinado alrededor de 170 y más de 1.500 desde 2016″.

Sobre la llegada de Vera Grabe a la mesa de negociación con el Eln, dijo que el presidente envía el mensaje de que la mesa sigue y que no está frenada, además, de enviar el mensaje de tener a una exintegrante del M-19 que regresó a la legalidad, “el presidente se rodea de personas que lo acompañaron en sus luchas y es como diciéndole al Eln que le haga, que hay buenas intenciones, pero es necesario que ponga de su parte”.

Carlos Augusto Chacón, magister en seguridad y estudios políticos y director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, manifestó que hay que reconocer que el deterioro de las condiciones de seguridad no llegó con el gobierno Petro, pues resalta que este es un problema de capacidad institucional y de voluntad política. También rescató que el presidente debió sacar una directriz una vez posesionado, en la que se estableciera un protocolo de atención a las comunidades vulnerable, además, de tener a la seguridad como un asunto de primer orden, “es una falta de política, es un problema de concepción, es cuando se piensa que es por vía negociada con tal de que haya negociación, de hecho, el excomisionado Rueda hablaba de que clan del Golfo crecía porque no hay voluntad para sentarse a negociar, pero no, crece es porque hay deterioro de capacidades, de inteligencia”.