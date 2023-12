ILC defiende la tradición del Aguardiente Amarillo de Manzanares y su evolución.

Manizales

Desde la Industria Licorera de Caldas rechazan las acusaciones de la Licorera de Cundinamarca respecto a las características con las se publicita al Aguardiente Amarillo de Manzanares, destacando además que desde el mes de julio la industria licorera de Cundinamarca cerró fronteras al aguardiente amarillo caldense a donde querían llegar con 5 millones de botellas, sin embargo, destacan que esto hace parte de una campaña de desprestigio en medio de su estrategia de mercadeo que ha resultado exitosa.

Mauricio Vélez, gerente de mercadeo de la Industria Licorera de Caldas dice que la historia del aguardiente siempre se ha ofrecido basados en la tradición de un producto que con el paso de los años ha venido evolucionando, dando respuesta a las necesidades del mercado.

“Ellos nos quieren demandar porque nosotros supuestamente estamos diciendo de cierta forma, falsedades y que estamos engañando el consumidor con nuestro aguardiente amarillo de Manzanares diciendo que nosotros no somos desde 1885 (…) dicen también que el creador fue un campesino en una mula cosas que nosotros pues decimos pero no de esa forma, o sea, digamos nosotros tenemos un aguardiente cuya, propiedades vienen de 1885, nosotros tenemos un tema también de origen porque es el aguardiente amarillo de Manzanares, claramente los productos van a evolucionando” resaltó el gerente de mercadeo.

Pero también destacó que esta nueva demanda responde a los bloqueos que han querido realizar para la entrada de este producto a los diferentes territorios afectando el derecho de distribución y de apertura de mercados.

“Pues ellas nos atacan con demandas copiando el producto y otro tipo de cosas que nosotros si vemos que va en contra de la marca nuestra y ustedes saben que nosotros somos una entidad pública y tenemos que cuidar todos nuestros activos y entre ellos las marcas también dentro de esas acusaciones y es que es muy evidente ese éxito que ha tenido el aguardiente amarillo”, resaltó el este funcionario caldense, diciendo además que no se puede olvidar que en este momento hay otro proceso abierto con la Gobernación de Caldas que el pasado mes de julio revocó el permiso otorgado a la Industria Licorera de Caldas para el ingreso y venta de uno de sus productos estrellas.

En la reciente acusación que realiza Cundinamarca dicen que incluso la licorera caldense condiciona a los distribuidores la venta del aguardiente amarillo, diciendo supuestamente que para venderle este producto deben adquirir el aguardiente tradicional, lo cual rechazó Mauricio Vélez, Gerente de Mercadeo de la Industria Licorera de Caldas, “nosotros en Bogotá hace aproximadamente seis meses no ingresamos ni una botella de aguardiente de amarillo a Cundinamarca entonces no entiendo pues como como dicen eso, pues porque es que nosotros no, no tenemos productos y tenemos, tenemos pronto muy contado, que no nos permitiría hacer ese tipo de actividades, nosotros hablamos siempre con los distribuidores y siempre recalcamos que no pueden hacer actividades restrictivas

Destacan que la situación es curiosa porque las dos industrias que han demandado han sacado recientemente sus aguardientes en versión amarilla o dorada como es el caso del aguardiente néctar dorado de la industria de Cundinamarca.

“Estamos en el siglo 19 y es increíble que todavía por decisiones gubernamentales los consumidores no puedan tener total libertad al escoger una marca para para poder consumir”, dijo el líder de mercadeo de la industria caldense.

Le puede interesar: Taller de Ópera U. Caldas no está entre los proyectos, pero garantizarán su funcionamiento

Le puede interesar: “La hermana Gloria se encuentra con un pronóstico estable después de cirugía”: Clínica