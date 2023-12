Taller de Ópera U. Caldas no está entre los proyectos, pero garantizarán su funcionamiento

Manizales

El rector de la Universidad de Caldas, respondió frente a la denuncia sobre la posible desaparición del Taller de Ópera de la institución, y quien manifestó que eso no es cierto y que por el contrario se tendrá un reunión para tratar el tema.

Ante la preocupación que ha generado el posible cierre después de 32 años de funcionamiento del proyecto, al parecer, por la falta de apoyo financiero de la Vicerrectoría de Proyección Social de la institución, el rector Fabio Hernando Arias, expresó en Caracol Radio que, “no es con especulaciones; la Vicerrectoría de Proyección ha hecho una convocatoria para los proyectos de proyección, se presentaron 139 proyectos y no cumplieron los requisitos 10″.

“No obstante con esos 10, nos vamos a reunir con ellos porque es una convocatoria, en una convocatoria usted se presenta, si clasifica pues sigue y si no se busca otra alternativa. Estamos buscando alternativas para los que no pasaron, entre ellos el Taller de Ópera y aquí no se va acabar ningún proyecto”.

Denuncia

Se recuerda que, hay preocupación ha generado el posible cierre después de 32 años de funcionamiento del Taller de Ópera del centro de educación superior.

El anuncio fue hecho por Camilo Díaz, quien es el director escénico, el cual expresó que, ojalá reevalúen la equivocada decisión por la cultura.

“Son 32 años de historia, de sacrificios y de trabajos maravillosos que se le han entregado con todo el cariño, el amor y toda la creación hermosa, artística a la ciudad de Manizales. Yo creo particularmente que son visiones de mundo desde la Vicerrectoría de Proyección en las que no reconoce el valor de lo que es el trabajo artístico, el trabajo de proyección cultural que realiza la Universidad de Caldas y no solamente es nuestro proyecto, hay varios proyectos que no continuarían que precisamente son el alma de toda la proyección de la Facultad de Artes y Humanidades para la ciudad de Manizales y para el departamento de Caldas”.

