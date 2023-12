Gobernador Aguilar respondió por elección en la CAS y denuncias en la ESANT y el IDESAN

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, habló en entrevista exclusiva para Caracol Radio sobre la salida del gerente de la RAP, la polémica elección del director de la CAS y las denuncias que hizo el gobernador electo sobre el Idesan.

En primera instancia, el gobernador respondió a la denuncia de Sergio Agón quien era el gerente de la RAP y salió de su cargo en los últimos días y señaló que ya fue nombrado otra persona para este cargo. “Quien no cumpla a cabalidad con sus responsabilidades y funciones pues es potestad de la presidencia solicitar la renuncia independiente de que tenga un periodo fijo”.

Agregó el mandatario de los santandereanos que Agón no cumplió con las expectativas y que “soy respetuoso de las personas pero es como cuando alguien no cumple con sus responsabilidades, como gobernantes estamos en potestad de evaluar”. Hugo Rodríguez fue nombrado como nuevo gerente en la sesión que se desarrolló ayer.

Sobre la elección del nuevo director de la CAS señaló que el proceso está quieto porque aún no se han resuelto las recusaciones y que “hay que esperar, lo más importante es que dentro de los estatutos el consejo directivo debió elegir el nuevo director, yo no tengo ningún interés ni hago ningún tipo de presión, yo siempre he sido respetuoso de esas decisiones”.

También, sobre las declaraciones que entregó el gobernador electo, Juvenal Díaz Mateus, puntualmente sobre Panachi y el Idesan, señaló Aguilar que él solo es miembro de la junta directiva pero que son entidades descentralizadas. “Hoy sin duda Panachi es el ícono turístico de Santander, si lo quieren coger para otras cosas personales o particulares ya serán las nuevas administraciones las que lo determinen”.

Sobre el Idesan dijo que aunque tiene limitaciones se quisieron invertir recursos y “hay que decirle al gobernador Juvenal que los hospitales que no han entregado cuentas es que las administraciones terminan en marzo y el empalme se deberá hacer en su momento, nosotros hemos hecho un informe de empalme juicioso”.

Sin embargo, también fue enfático en decirle a Díaz Mateus que “debemos informarnos un poquito frente a la responsabilidad que se tiene como gobernante”.

Aguilar celebró también la decisión de la Asamblea de Santander de aprobar que el antiguo hotel bella isla sea la nueva sede de la Universidad Industrial de Santander en San Gil.