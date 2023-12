Alcaldía entregó recomendaciones para los viajeros de fin de año

Medellín

Durante las vacaciones, Navidad y Año Nuevo se prevé que 1.200.000 vehículos salgan de Medellín por eso, adelantarán controles en las terminales de transporte y en las principales entradas y salidas de la ciudad.

Hasta el 26 de noviembre de este año en la ciudad han impuesto 372 comparendos por embriaguez: 222 a conductores de autos y 150 a motociclistas y han realizado 358 inmovilizaciones.

El subcomandante de Tránsito, John Jairo Vélez Cossio destacó que “no exceda las velocidades, no ingiera licor, utilice su cinturón de seguridad, revise bien el estado de su vehículo, verifique la documentación del mismo y la propia antes de salir. No se proponga retos de llegar más pronto a un lugar de destino, porque esto genera incidentes”.

La Alcaldía de Medellín invita a planear los desplazamientos con antelación, verificar y revisar el estado técnico mecánico de los vehículos y tener al día todos los documentos personales y del vehículo.