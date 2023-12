Pareja fue secuestrada en el Cauca

Popayán

Por: Óscar Solarte - @oscar10solarte – Popayán, Cauca

En el Cauca se confirmó el secuestro de una pareja. Los hechos se presentaron en El Cairo, zona rural del municipio de Cajibío, cerca de la vía Panamericana entre Popayán y Cali.

Stefanía Córdoba y Samir Piedrahita fueron interceptados por hombres armados. Una tercera persona de nombre Javier Ocampo y quien se encontraba con las víctimas, supuestamente logró escapar de los secuestradores. Los responsables también hurtaron una camioneta de alta gama que horas después fue encontrada por la comunidad.

El subcomandante del Departamento de Policía Cauca, teniente coronel Giovanni Torres mencionó que “nuestras unidades del Gaula en coordinación con la Fiscalía y el Gaula Militar estamos ampliando información para ubicar fuentes, que nos puedan ayudar a dar el paradero de las dos personas”.

El oficial añadió que “la Policía con las administraciones gubernamentales estamos dispuestos a ofrecer algún tipo de dinero como pago de información para quien nos permita esclarecer este hecho”.

Javier Collazos, tío de Stefanía expresó que “ella está en manos de un grupo al margen de la ley (…). Ella salió de su apartamento con el señor Javier Ocampo para una finca en Cajibío. Pedimos que por favor la liberen lo más pronto posible, no tiene nada que ver, no sabemos por qué razón se la llevaron (…). Al leer la denuncia que hizo el señor Javier, vemos que es algo escueto, falta mucha información”.

Ismael Piedrahita, padre de Samir explicó que “pido que le respeten la vida. Económicamente no tenemos cómo dar un dinero. Somos personas trabajadoras. Mi hijo no tiene ninguna relación con la joven. No se sabe nada, ni se ha dado alguna llamada”.

En la zona donde se presentó el secuestro tiene presencia la columna Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.