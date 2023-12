Megadeth tendrá segunda fecha en Colombia

Colombia

Gracias al éxito en ventas de la primera fecha, Megadeth anunció una segunda fecha en Bogotá. El 22 de abril del 2024 será el segundo concierto de la banda en el país que traerá éxitos como ‘Symphony Of Destruction’, ‘Holly Wars… The Punishment Due’ y ‘Tornado of Souls’.

Colombia tuvo que esperar 10 años para que uno de los cuatro grandes del trash metal en el mundo regresara al país. El 21 de abril Megadeth tendrá el primer concierto, que ya agotó boletería, en el Movistar Arena de Bogotá en el marco de la gira mundial de la banda llamada ‘Crush The World Tour’.

La última presentación en el país fue el 19 de octubre del 2013 en el parque Simón Bolívar, junto a Black Sabbath, en el que es considerado el evento de metal más importante en la historia del país. En esa ocasión Dave Mustaine, vocalista de la banda, dijo: “¿Les cuento un secreto entre nosotros? Tocamos en Chile y en Argentina antes y ustedes son, de lejos, los más ruidosos”.

Si desea asistir a la segunda fecha de Megadeth en el país, la preventa para clientes Aval será el 12 de diciembre a partir de las 9:00 a.m. y estará disponible hasta el 14 de diciembre a las 8:59 a.m., a esa hora se habilitará la venta para el público general.