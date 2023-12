El drama por el que pasó Andrés el ‘Rifle’ Andrade por su salida de Alianza Lima

Andrés el 'Rifle' Andrade en su paso por Alianza Lima. (Photo by NORBERTO DUARTE / AFP) (Photo by NORBERTO DUARTE/AFP via Getty Images)

Los equipos del fútbol colombiano, en su gran mayoría, han empezado a mover fichas de cara a la temporada 2024.

Uno de los objetivos más interesantes del mercado es Andrés Andrade, quien viene de formalizar su desvinculación del Alianza Lima, equipo peruano que ahora es dirigido por Alejandro Restrepo. En diálogo con El Vbar Carcol, Andrade dio detalles de cómo avanza la recuperación de su lesión de rodilla y reveló que ha venido adelantando conversaciones con tres equipos del país, aunque no dio nombres puntuales.

El mediocampista de 34 años aprovechó el espacio para denunciar la forma en que se dio su salida de Alianza, argumentando que no podía ser desafectado hasta que no estuviese completamente recuperado, medida que se toma en países como Colombia o Argentina.

Infortunadamente la legislación peruana, según contó, no tiene estipulada esta protección para los futbolistas y por ello no hubo problemas desde la parte dirigencial en llevar a cabo su salida. “Estaba lesionado y creo que debí haber continuado por lo menos seis meses más para terminar de recuperarme, pero la legislación de Perú nos jugó una mala pasada... Fue un golpe difícil”, expresó.

Regreso al FPC

Nueva oportunidad en Colombia: Las posibilidades reales son muy grandes. Ahorita que terminé, busco poder seguir en mi etapa de recuperación y volver a mi nivel acá en Colombia... Quiero volver a Colombia, volver a retomar mi nivel y ser de nuevo el Rifle que fui. Cuando estuve en Nacional y los primeros tres meses de Alianza.

Deseo de volverse a sentir querido: Jugar un torneo internacional sería lo ideal para todo jugador y para lo que quiero, pero en estos momentos estamos buscando el equipo que me abra las puertas y me dé esa garantía de ser feliz, estar acompañado y que me van a respaldar, tanto la directiva como el cuerpo técnico... Estoy centrado en donde vaya a ser feliz junto a mi familia, en donde puede jugar, tener y sumar minutos.

Equipos interesados: Ha habido acercamientos de tres clubes, pero hasta ahora no tenemos nada concreto. Son interesantes y estamos pensando en qué es lo mejor para mí en este momento, dónde volver a tener el rendimiento que quiero.

Dramática salida del fútbol peruano

Polémica salida de Alianza Lima: Estaba lesionado y creo que debí haber continuado por lo menos seis meses más para terminar de recuperarme, como se hace en los equipos de Colombia, Argentina. Pero la legislación de Perú es así y nos jugó una mala pasada. Tuve conversaciones con directivos antes de terminar el torneo, dijeron que querían contar conmigo, pero debía esperar la decisión del cuerpo técnico. Cuando nombran a Alejandro (Restrepo), me quede tranquilo, pero después la directiva me dice que no van a contar conmigo deportivamente y no van a extender el contrato. Ya después tengo contacto con el profe, que me habló claro, dijo que la decisión ya estaba tomada y no podía hacer anda. Fue un golpe muy duro para mí, porque nunca había pasado esto en mi carrera, es la primera vez que tengo una lesión importante y encima quedo sin equipo, porque no me respaldan. Fue un golpe difícil.

No se puede sacar a un jugador lesionado: Eso fue lo que sabía y había investigado. Inclusive en los cursos que he hecho de licencia, los abogados ya me lo habían explicado. Pero resulta que hablando con los abogados de FIFA, esas solamente son legislaciones de cada país y en Sudamérica solo la tienen tres países, Perú no es uno de esos. No me esperé esto, pero a veces hay que tomarlo. Busco un club para ser feliz de nuevo.

Fútbol peruano vs fútbol colombiano: La diferencia en estos momentos es abismal, en cuanto a la competitividad y estructura del torneo, la infraestructura de los escenarios deportivos. Todavía le llevamos muchísimo al futbol peruano.

Recuperación de la lesión

Tiempo de inactividad: El ultimo partido lo tuve en julio, cuando volví a jugar y en agosto me operé.

Regreso esperado: Con el cirujano siempre hemos tenido fechas claras en cuanto mi regreso. Con los fisios en Lima hemos venido avanzado progresivamente muy bien. Con el otro doctor que tengo, me dice que voy avanzando y que no me preocupe. La fecha tentativa es volver a competir en febrero.