Presidente de Patriotas buscará repetir el partido ante Deportivo Pasto

En la fecha 19, que supuso la última de la fase regular del campeonato, comenzó con la goleada en condición de visitante del Deportivo Pasto 0-3 ante Patriotas en Boyacá. Lo que parecía ser un juego sin mayor trascendencia entre dos equipos eliminados, no fue así, pues la polémica se armó ante la ausencia del VAR en el compromiso. Hecho que generó mucha molestia al presidente de Patriotas, César Guzmán.

Ante esta molestia, Guzmán buscará lograr una decisión histórica en el fútbol colombiano. Pues el presidente pidió suspender el contrato del VAR por incumplimiento, además, pedirá la repetición del encuentro ante Deportivo Pasto, por falta de garantías y haciendo alusión al juego limpio. Lo curioso es que en dicho encuentro no hubo polémicas arbitrales.

El dirigente del club boyacense, habló en el VBar de Caracol Radio, donde dejó ver su molestia y mencionó que la postura de la institución será llevar el reclamo hasta la última instancia. “Hay que presentar las correspondientes reclamaciones con este caso particular. Estamos pensando porque para nuestro sentir es irregular, no contar con el cuerpo arbitral completo. El VAR es parte del cuerpo arbitral”, mencionó Guzmán.

Explicó al detalle su inconformismo y el porqué del reclamo por parte del club, “Hay que presentar las correspondientes reclamaciones con este particular. Estamos pensando porque para nuestro sentir es irregular, no contar con el cuerpo arbitral completo. El VAR es parte del cuerpo arbitral y en esta competencia, en la Liga, se ha demostrado que las designaciones arbitrales deben ser con la herramienta VAR”.

La polémica se armó cuando por medio de sus redes sociales pidió repetir el partido, por no contar con la herramienta, asegurando que se arremetía contra el juego limpio y estos hechos no deberían suceder en Colombia, esto dijo sobre esta declaración, “Al no contar con todos los elementos del cuerpo arbitral es absolutamente irregular y, en nuestro sentido, ilegal participar de esa manera. Es como si en el torneo, que no se participa con VAR, solamente aparezcan un juez central y un línea, es como tener un cuerpo arbitral incompleto. Estamos estudiando si podemos llegar a las últimas instancias de pedir que esta irregularidad produzca la repetición de un partido, que jamás debió jugarse sin la herramienta VAR”, aseguró.

Opinión de las apuestas en el fútbol colombiano: “Acuérdese usted que el equipo sufrió un tema bastante preocupante en el tema de las apuestas. Presentamos la denuncia de manera oportuna y desafortunadamente la comisión disciplinaria del campeonato, poco y nada ha hecho en relación con las investigaciones. En la apertura de la investigación, determinaron reservar la identidad de 4 personas investigadas, que pueden ser jugadores del club, y no pudimos tener conocimiento de sus identidades. Jugamos una liga con 4 personas investigadas por apuestas”, finalizó Guzmán.