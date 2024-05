Yo no soy como Uribe, no soy adicto al poder: Petro

Colombia

En medio de su discurso desde la Plaza de Bolívar, el presidente Gustavo Petro destacó la importancia del poder constituyente como una propuesta para la historia y distanciándose de la figura del expresidente Álvaro Uribe.

En sus declaraciones, el jefe de estado afirmó: “El poder constituyente no es una frase lanzada por ahí al calor de un discurso en Cali, es una propuesta para la historia. El poder constituyente no es para ver si me reeligen como hizo Uribe, yo no soy como Uribe. No soy adicto al poder, los adictos al poder terminan matando y el poder lo que hay es que entregárselo a la gente”.

El mandatario señaló que el poder constituyente es el “deseo de una democracia real en Colombia”, por lo que instó a la población a que se movilice a través de asambleas populares en todo el país para proponer y concretar los grandes cambios que la nación necesita.

Petro aclaró que con este llamado no está incitando a una confrontación violenta “es un Acuerdo Nacional de tú a tú donde lo que se construya sea el futuro y no el pasado, y se construya la democracia. Queremos es la paz, un Acuerdo Nacional se escribe en letras de constituyente y se debe decidir en contra o a favor de las reformas, decidir por la paz o la muerte, por la vida de todos o decidir la muerte”, agregó.

Petro cuestiona las movilizaciones de la oposición

Durante su discurso, el presidente Gustavo Petro se refirió a las multitudinarias marchas convocadas por la oposición, cuestionando a quienes participaron en ellas: “Y se vinieron marchando por la séptima. Menos mal, en esa marcha sí trabajaron, sí supieron cómo es. Y se vinieron los exministros, los exsenadores, los expresidentes todos juntos de uno y otro partido, los aspirantes eternos a la presidencia, los que se visten de centro, cuando caminan al lado del ataúd gritándole que muera el presidente, se vino caminando”.

El presidente expresó su preocupación por los mensajes de odio que motivaron algunas acciones durante las marchas, como pancartas con ataúdes, y llamó a trabajar por una democracia real y pacífica en el país.