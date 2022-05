BTS: Estos son los integrantes de la famosa banda de K-POP

BTS es una de las bandas de K-POP más importante en la actualidad, la cual debutó en Corea del Sur en el 2013 por la compañía Big Hit Entertaiment. La agrupación ganó el premio a Nuevo Artista del año en los Melon Music Awards, los Golden Disc Awards y los Seoul Music Awards.

En el 2017 con el lanzamiento de 'Love Yourself: Her' la agrupación llegó a los primeros puestos en las listas internacionales, y desde el 2018 son embajadores de UNICEF por su lucha contra la discriminación racial.

Sus canciones más populares son 'Butter', 'My Universe', 'Dynamite', 'Permission to Dance' y 'Boy with luv'.

La agrupación está conformada por siete integrantes:

RM

El nombre real de RM es Nim Nam-joon, nació en Ilsan, Corea del Sur el 12 de septiembre de 1994. RM es uno de los raperos y bailarines principales del grupo. Toma la iniciativa en las entrevistas, los discursos y al momento de revivir los premios. Ha trabajado en su carrera en solitario con dos mix-tape, una en 2015 titulada 'RM' y 'Mono' en 2018.

Jimin

Park Ji-min nació el 13 de octubre de 1995 en Busan, Corea del Sur. Es el vocalista principal de la banda, se encarga de los tonos más difíciles en las canciones y es considerado uno de los mejores bailarines de la banda.

Jungkook

Jeon Jung-kook es el más joven de los idols, nació el 1 de septiembre de 1997 en Busan, Corea del Sur. Es el líder de la banda, además, es uno de los bailarines y vocalistas principales. Ha sido el compositor de la mayoría de las canciones.

Suga

Suga, cuyo verdadero nombre es Min Yoon-gi nació el 9 de marzo de 1993 en Daegu, Corea del Sur. Es uno de los mejores raperos de la agrupación y ha sacado un mixtape en solitario en el 2016 llamado 'August D'. Suga figura como compositor de más de 70 canciones de diferentes agrupaciones.

J-Hope

Jung Ho Seok, mejor conocido como J-Hope, nació en Gwangju, Corea del Sur el 18 de febrero de 1994. J-Hope Debutó como solista con el mixtape Hope World.

V

Kim Tae-hyung, mejor conocido como V nació el 30 de diciembre de 1995 en Daegu, Corea del Sur. En 2016 participó en Hwarsng, su primer K-DRAMA.

Jin

Jin, cuyo verdadero es Kim Seok-jin, nació el 4 de diciembre de 1993 en Gyeonggi, Corea del Sur es el mayor de los idols. En la agrupación de encarga de rapear, componer y es una de las voces principales.