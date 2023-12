Caos en la Transversal del Cusiana generó zozobra entre la comunidad

Tunja

La noche de este domingo 10 de diciembre, decenas de habitantes de Pajarito, registraron en video como varios vehículos de carga pasaron a la fuerza sobre el corredor vial que está siendo adecuado por el Instituto Nacional de Vías sobre la Transversal del Cusiana, en el sector del colapsado Puente Los Grillos.

#Video | Se siguen conociendo imágenes del caos que se registró anoche en la Transversal del Cusiana, a la altura del colapsado puente Los Grillos. Comunidad hace un urgente llamado a @MinTransporteCo, @InviasOficial, @petrogustavo, @PoliciaColombia. pic.twitter.com/9GyOfif0dP — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) December 11, 2023

Según Sandra Riveros, habitante del sector y lideresa comunal de Pajarito, los trabajos en la obra fueron suspendidos precisamente por el aumento en el flujo de vehículos y la falta de garantías de seguridad vial en la zona.

“El domingo en la noche se tuvo que cancelar el turno de trabajo de la noche debido a las condiciones de falta de seguridad que se estaba presentando en el sector, debido al alto flujo vehicular que se dio en la tarde y en la noche alrededor de las 9:00 de la noche (…) han bajado los transportadores, los camioneros específicamente y han movido los maletines, las piedras y han pasado el sector sin prestar atención a las medidas de seguridad”, afirmó.

Aseguró que varios vehículos incluso quedaron represados en algunos sectores debido a las condiciones climáticas de la zona y la situación de la vía.

“Pasar por este sector pone en riesgo la vida tanto de los conductores como de las controladoras, ellos no atienden ninguna medida de seguridad y también ponen en riesgo la vida de los peatones porque en este momento no hay un sendero peatonal en algunos puntos y se debe compartir la vía con las motos (…) en el sector hay una parte que es muy reducida y además es muy resbalosa y tienen que jugarse la vida entre los peatones y los camiones que van pasando sin tener en cuenta que por este sector transitan adultos mayores, niños y mujeres embarazadas”.

#Video I @InviasOficial suspende labores de construcción vial en el sector de Los Grillos, corredor Sogamoso - Aguazul en la Transversal del Cusiana, comunidad de Pajarito denuncia que transportadores de carga cruzan por la zona, afirman ausencia de la @PoliciaBoyaca. pic.twitter.com/LkceBFTayc — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) December 11, 2023

Indicó que la falta de autoridad es evidente en la zona, lo que los mantiene en zozobra constante.

“Realmente hoy como comunidad sentimos mucho miedo, se puede ocasionar una tragedia porque no hay ninguna medida de seguridad, de control, que los transportadores atiendan (…) en el punto hay controladoras y hay gente que está de brigadistas pero lo que pasa es que ellos están indefensos porque los camiones pasan por el lado y la gente pues tiene que preservar la vida, en el sector no llega el Ejército, ni la Policía pues esas no son sus funciones, y la policía de tránsito no sube porque dice que la zona está en conflicto y que ellos no van a arriesgar su vida, su integridad”, denunció.

“Es una exigencia que la comunidad le ha hecho a la Policía de carretera, que haga presencia en las vías, en el sector, pero no lo hemos logrado”, insistió.

Por su parte, el Instituto Nacional de Vías se pronunció mediante el siguiente comunicado.