Gobierno actual no le cumplió a los cartageneros: Concejo

El concejal Carlos Barrios, intervino sobre la “adjudicación multimillonaria” que hizo la Alcaldía y la Secretaría de Infraestructura Distrital para ejecutar obras de mejoramiento y reconstrucción vial, las cuales no presentan mayores avances y por falta de planificación no serán entregadas este año.

“La vía a El Pozón presenta un 24% de avance y ni la interventoría ni el contratista dan respuesta a la demora en la obra que es importante para los habitantes de Ciudadela de la Paz. Lo mismo pasa con la vía Policarpa y con muchas obras que quedarán como elefantes blancos por la falta de compromiso”, arguyó.

En el mismo sentido, la concejal Gloria Estrada, manifestó que el gobierno actual no le cumplió a los cartageneros con los proyectos encaminados a mejorar su calidad de vida, “estando los recursos y los proyectos aprobados por parte del Concejo Distrital para la pavimentación de calles y obras de infraestructura. No pasó nada”, dijo Estrada.

Por su parte, el concejal Rodrigo Reyes señaló que no entiende por qué se han adjudicado algunos contratos como el de la limpieza del caño Juan Angola cuando no se ha resuelto la ubicación de las familias que han invadido esa zona y sin lo cual no se pueden realizar los trabajos.

Así mismo, el concejal David Múnera insistió en la necesidad de reestructurar Edurbe debido a la cantidad de incumplimientos que ha tenido.

En la misma línea, la concejal Carolina Lozano criticó que se hayan firmado contratos recientemente teniendo en cuenta que ya estaba por finalizar el año y la actual administración y no se iban a cumplir los tiempos.

El Alcalde Distrital, no asistió a la clausura ni su gabinete, por lo que el presidente del cabildo distrital dando cumplimiento al reglamento de la corporación clausuró este último periodo de sesiones.