A seis se elevó el número de personas quemadas con pólvora en el Tolima

Quemado con pólvora en diciembre / Archivo particular

Tolima

La secretaria de Salud del Tolima, Claudia Correa, confirmó que en el departamento se han registrado seis casos de quemados con pólvora en lo corrido del mes de diciembre.

“Tenemos dos casos en Coyaima con adultos de 23 y 29 años, en Fresno un adulto de 61 años, en El Espinal un adulto de 31 años y en Ibagué dos casos uno con 61 años y otro con 26 años”, aseguró Correa.

Según la jefe de la cartera de Salud en el gobierno departamental, a través de un equipo interdisciplinario se está haciendo un monitoreo para establecer cuáles son los municipios donde más se están presentando casos de riesgo para tomar las determinaciones que se requieran.

“Todos los casos que se han presentado tienen relación al uso irresponsable de la pólvora, por eso invitamos a la comunidad tolimense y a los turistas que nos acompañan para que el fin de año lo disfrutemos en armonía y tranquilidad”, aseguró Correa.

Además, sostuvo que “Si van a usar pólvora que sea de manera responsable, con personas que no estén bajo el efecto de alcohol y que los menores de edad no pueden usar pólvora para que no tengamos ningún tipo de inconveniente”.