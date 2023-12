Luis Fernando Muriel sobre su golazo de taco: “Aunque entrenes, nunca lo haces”

Luis Fernando Muriel festeja su golazo de taco ante el Milan. (Photo by ISABELLA BONOTTO/AFP via Getty Images) / ISABELLA BONOTTO

Luis Fernando Muriel fue el héroe en el agónico triunfo del Atalanta 3-2 sobre el Milan, por la fecha 15 de la Serie A de Italia. El colombiano, además de darle el triunfo a su equipo en tiempo de descuento, lo hizo con un maravilloso gol de taco que le ha dado la vuelta al mundo.

Sobre su golazo y la definición del partido, Muriel se mostró muy emocionado al final del encuentro, dejando en claro que la anotación es una acción que se piensa en el momento y que por más que se entrene, difícilmente sale durante los juegos.

“Fue un final hermoso, porque logramos tomar la delantera y finalmente ganarlo. Hicimos un gran partido y nos mantuvimos firmes cuando ellos tenían el balón. Y luego hicimos bien cuando nos acercamos a la portería y marcamos un gol. Creo que después del partido de Turín nos redimimos en gran medida”, comentó en diálogo con Dazn.

Sobre su golazo de taco, explicó: “son jugadas en las que no pienso en ese momento porque aunque entrenes nunca lo haces. Estaba un poco apartado con el balón detrás y no podía coordinarme. Son jugadas que vienen en el momento”.

Muriel, que apenas logró marcar su primer tanto liguero en la temporada, ha permanecido la mayor parte del tiempo en el banco de suplentes. En los 12 juegos que ha tenido durante esta Serie A, en 11 de ellos ha sido suplente.

Pese a ello, se declaró tranquilo y respaldado por su cuerpo técnico. “Estoy tranquilo. Tengo la confianza del entrenador, de mis compañeros y del Atalanta. Intento dar mi aporte. Siempre quiero jugar y estar en el campo. Cuando tuve la oportunidad de estar en llamas, hoy logré anotar y asegurar la victoria, aunque creo que fue el resultado del trabajo en equipo”.

Finalmente, destacó estar a un solo punto del cuarto lugar. “Te da una gran motivación y fuerza. Logramos clasificarnos una ronda antes en Europa porque eso nos da mucha tranquilidad y satisfacción. Tenemos un gran equipo y un gran grupo. Tuvimos algunos problemas con las lesiones. Pero creo que este equipo siempre sabe recuperarse y levantarse y hoy lo demostró”.