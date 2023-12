Tigres de Cartagena seguirá jugando como local en estadio de Barranquilla

Cartagena

La Liga Profesional de Béisbol (DIPROBEISBOL) informa que, debido a que no se puede jugar el estadio en la ciudad de Cartagena por el problema de las luminarias, los juegos programados para el domingo 10 de diciembre (Leones vs Tigres), Martes 12 y Miércoles 13 de diciembre (Vaqueros vs Tigres) en el estadio 11 de Noviembre de la ciudad de Cartagena, se realizarán en el estadio Edgar Rentería de la ciudad de Barranquilla.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En cuanto a los juegos aplazados entre Vaqueros y Tigres, de los días Viernes 17, Sábado 18 y Domingo 19 de Noviembre de 2023, se re-programarán 2 de los 3 juegos en dos doble header (a 7 innings) los días Martes 12 y Miércoles 13 de diciembre de 2023.

Ider entregará estímulos a medallistas de los Juegos Nacionales

Debido a esto los juegos se realizarán en los siguientes horarios:

Sábado 9 de diciembre:

Tigres vs. Leones 13:00 horas

Vaqueros vs. Caimanes 18:00 horas

Domingo 10 de diciembre:

Leones vs. Tigres 12:00m (Re-programado por cambio de Sede)

Vaqueros vs. Caimanes 17:00 horas

Martes 12 de diciembre:

Vaqueros vs. Tigres 12:00m (Re-programado por cambio de Sede) Doble Header a 7 innings

Vaqueros vs. Tigres 30 minutos después de finalizado el primer juego

Caimanes vs. Leones 19:00 horas

Miércoles 13 de diciembre:

Vaqueros vs. Tigres 12:00m (Re-programado por cambio de Sede) Doble Header a 7 innings

Vaqueros vs. Tigres 30 minutos después de finalizado el primer juego

Leones vs. Caimanes 19:00 horas