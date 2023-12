Edwin Torres, reciente fichaje de Atlético Nacional: ¿Por qué no llegó a Santa Fe?

Sigue moviéndose la bolsa de jugadores en el fútbol colombiano. En el caso de Atlético Nacional, ya sin chances de avanzar a la final de la Liga, desde la directiva se busca fortalecer al equipo pensando en la Copa Libertadores 2024.

Precisamente una de las caras nuevas del conjunto antioqueño, a falta de exámenes médicos, es Edwin Torres, atacante de reciente paso por Alianza Petrolera y máximo asistidor del primer semestre con ocho pases de gol.

En diálogo con El Vbar Caracol, Torres, de 26 años, habló sobre cómo se dio su llegada al verde paisa, la motivación que tiene por afrontar uno de los mayores retos de su carrera deportivo y reveló haber estado a punto de fichar por Independiente Santa Fe.

“Tengo que cambiar el chip, sé que voy a llegar a una institución con buenos jugadores y sé que me tocará empezar desde cero para ganarme el puesto. Espero poderme adaptar rápido a la idea del profe y pelear”, destacó el futbolista nacido en El Bagre, Antioquia.

Fichaje por Atlético Nacional

Parte final del negocio: Darle las gracias a Dios por lo que está pasando. Llego al equipo más gran del país y esperamos hacer las cosas bien… El domingo viajo a Medellín para hacernos los exámenes el día lunes.

Así se enteró del fichaje: Me enteré ayer (lunes). Sabía que había un interés, pero más nada. Mi empresario hablaba con el presidente sobre ese tema y a las 6 me enteré de que ya era jugador de Atlético Nacional.

Ilusión intacta: No será fácil porque llego a una institución en la que debes ganar o ganar, pero desde lo poco de mi experiencia por Argentina y Alianza llegaré a aportar mi granito de arena. Ojalá todo nos salga a la perfección.

Experiencia previa y cualidades

No logró triunfar en Medellín: Me gusta mucho Nacional, pero yo llegué a la comuna 13 en busca de una oportunidad. No se me dieron las cosas en la ciudad y me tocó venirme para Alianza Petrolera. Allá solo jugué la Copa Atlético Nacional, que me fue bien y me abrió las puertas a Alianza.

Virtudes como atacante: Juego de extremo derecho, también lo sé hacer de ‘9′, pero mi fuerte es la banda encarando, soy hábil, rápido, tiro mucho centro y tengo mucha llegada a gol.

Pudo llegar a Independiente Santa Fe: No llegaron a un acuerdo entre presidentes y no se pudo dar la negociación. Yo iba para Santa Fe el semestre pasado.