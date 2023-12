David Mackalister Silva en su primer día en la Selección: “Los sueños sí se cumplen”

David Mackalister Silva, capitán de Millonarios y una de las grandes novedades en la convocatoria de Néstor Lorenzo, expresó su alegría al sumarse este martes a la concentración de la Selección Colombia en Bogotá. Silva llegó junto a sus dos compañeros de club, el portero Álvaro Montero y el volante Daniel Cataño.

Mackalister fue uno de los dos jugadores que atendió a los medios de comunicación en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en la capital del país. El jugador de 36 años dejó un sentido mensaje tras su convocatoria.

“Son cosas de Dios, hay que aprender a vivir y entender las decisiones que toma Dios con nosotros. Estos días han sido una montaña rusa de emociones y hoy feliz y disfrutando esto al máximo”, comentó de su primer llamado a una selección nacional, tras la eliminación de Millonarios.

Al respecto, David Mackalister Silva añadió emocionado, reconociendo que este llamado era la “oportunidad de su vida”. “Es un sueño cumplido y es la oportunidad de mi vida. Contento a entregarlo todo y representar bien a mi país”.

Sobre ser uno de los jugadores más veteranos del grupo, comentó: “la experiencia que tiene uno en el fútbol. Hay jugadores muy jóvenes que llevan poco relativamente, pero se han ganado la oportunidad de estar acá. Es acompañar todos y apoyarnos desde su perspectiva y experiencia”.

Silva explicó que dialogó este lunes con el técnico Néstor Lorenzo, tras conocer de su convocatoria, pero espera reunirse con él en Estados Unidos. “Hablamos con el profe ayer en la mañana, él tuvo que viajar a lo de la Copa. Allá nos encontraremos y tendré el placer de hablar frente a frente con él”.

Entretanto, de reencontrarse con varios rivales habituales del fútbol colombiano, mencionó: “Ha sido muy chévere. La verdad suelo disfrutar mucho los partidos y uno habla o hace cualquier broma en pleno juego. Uno se mira y se acuerda de esos momentos”.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios y una persona que ha pesado bastante en la carrera de Silva, ya había propuesto el nombre de su capitán en varias oportunidades para la Selección. Sobre el samario, comentó: “Feliz, por esto que me está pasando. Me ha ayudado un montón y es una persona que me ha ayudado mucho”.

Finalmente, Mackalister aseguró que esta oportunidad que recibió es un mensaje para otros jugadores y para la vida misma. “Esto es un mensaje no solo para el futbolista, sino para la vida. Los sueños si se cumplen, lo único que uno no puede dejar es de trabajar, ni de soñar, ni de prepararse”.