Daniel Cataño sobre su llamado a la Selección Colombia: “Esperamos que no sea el último”

Daniel Cataño, volante de Millonarios que fue convocado a la Selección Colombia para los próximos partidos amistosos, expresó su alegría por ser citado al combinado nacional, esta vez junto a sus compañeros Álvaro Montero y David Mackalister Silva.

Sensaciones

“Contento, porque igual es un paso importante para uno en su carrera profesional y el poder estar ahí en el radar y hacer parte de la Selección Colombia para uno es algo muy importante y muy bonito para nuestras familias, y claro, después de ayer estar cabizbajos, tristes por no lograr un objetivo que nos habíamos planteado a nivel de club de Millonarios, es un regalo de Dios y quiero darle gracias a él por eso, por permitirnos hoy levantarnos ya con otra perspectiva de lo que va a ser este día, estas últimas semanas y ya se aproxima acabar un año tan bendecido, poder tener la oportunidad de tener una bendición tan grande como hacer parte de la Selección. Entonces agradecer por todo, por lo bueno y lo malo, porque Dios siempre tiene algo mejor para nosotros.”

Su segunda convocatoria en el año

“Sí, es una bendición como ya lo dije, porque nosotros hemos trabajado, hemos luchado mucho para esto y también todos los sacrificios que nosotros hacemos a diario para ir a entrenar, dejar nuestra familia solas, tiene que tener un premio y creo que este es uno de ellos, poder hacer parte de un llamado de la Selección Colombia y esperamos que este no sea el último, que se puedan venir muchos más”.

Llega junto a Mackalister y Montero

“Es una bendición llegar acompañadito, más que los muchachos también se lo merecen, Macka, ese muchacho Macka, imagínense. Macka también se lo merece porque ha trabajado, porque ha luchado, no solo este año, lleva muchos años buscando la oportunidad y hoy la tiene. Esperamos de que nos podamos también apoyar allá y podamos entrar en la dinámica de lo que quiere el Profe, que es lo que todos buscamos, entrar en esa dinámica y poder estar dispuestos para en algún momento hacer parte de otro llamado”.

¿Le dio consejos a Silva?

“Con Macka no hablamos mucho, porque fue en la mañana, hay unos que van a desayunar, hay otros que les gusta quedarse durmiendo y yo cuando me doy cuenta cuando bajo al desayuno y no me veo con Macka hasta las 3 de la tarde, entonces no, nada. Simplemente, lo felicité, lo mismo que Álvaro y los muchachos muy contentos también, porque a pesar del trago amargo de anoche, eso también es una bendición para todos nosotros y yo sé que todos se alegran y todos quisieran estar en la posición que estamos nosotros hoy, entonces digamos que también vamos en representación de ellos”.

¿Es su mejor año?

“He tenido muchos años bonitos y en cada año siempre hay algo que agradecer, este año es especial por todo lo que conseguimos, por la forma en que se consiguió, por lo mismo, por todo lo que vivimos aparte de lo deportivo, todo lo que logramos conseguir como grupo, como persona. Hay cosas que ustedes de pronto en la interna no se dan cuenta qué ha pasado o cómo lo vivimos. Hemos creado un buen grupo, nos hemos divertido, nos hemos reído, hemos creado lazos de amistad y eso también es bueno e importante, entonces, digamos que todas esas cosas unidas a lo deportivo es una satisfacción, uno va a darse cuenta que este 2023 fue lleno de muchas emociones y aprendizaje que nos preparan para lo que es el 2024″.

Mensaje a los hinchas de Millonarios

“No, solamente agradecerles, porque la verdad es que desde que yo llegué a Millonarios me he sentido querido, me he sentido respaldado y yo solamente con la hinchada tengo palabras de agradecimiento, veo muchos mensajes que me dejan en las redes sociales, no a todos les puedo contestar ni nada, pero decirles que gracias por ese apoyo y que lo único que nosotros queremos es retribuirles eso en un 2024 lleno de más títulos y de cosas buenas”.