Con diez jugadores inició la concentración de la Selección Colombia en Bogotá

La Selección Colombia de Mayores se alista para cerrar un destacado 2023 en el cual a nivel de Eliminatorias terminó el año en el tercer lugar, como la única selección invicta de las clasificatorias y mostrando una idea de juego que cada vez toma más fuerza. Para concluir, Venezuela y México serán los rivales en Estados Unidos, pensando desde ya en la preparación para la Copa América 2024, pues durante el primer semestre del año no habrá partidos con miras al Mundial del 2026.

El entrenador, Néstor Lorenzo, citó inicialmente a 20 futbolistas para estos dos juegos, donde destaca la presencia de David Ospina, quien regresa a la Tricolor, y David Mackalister Silva, convocado por primera vez en su carrera. Posteriormente, la Federación Colombiana de Fútbol dará a conocer el nombre de los futbolistas que completarán el plantel.

La concentración ya inició en la sede ubicada en Bogotá, que vuelve a recibir a la absoluta luego de que Barranquilla la acogiera en los últimos meses para disputar las Eliminatorias. Los nombres que le dieron apertura al plantel fueron diez: Ian Poveda (Leeds), Alejandro Martínez (Deportivo Cali), Juan David Mosquera (Portland Timbers), Andrés Reyes (NY Red Bulls), Jimer Fory (Deportivo Pereira), Brayan Vera (Real Salt Lake), Carlos Gómez (Real Salt Lake), Jorman Campuzano (Boca Junios), Diber Cambindo (Cruz Azul) y Jáder Quiñones (América de Cali).

“El equipo colombiano estará entrenando en la Sede Deportiva de la FCF en la capital de la República, para posteriormente viajar a Estados Unidos donde enfrentará en juegos amistosos a Venezuela y México”, informó la FCF en un comunicado.

Es de mencionar que el entrenador argentino no pudo llamar a los que han estado habitualmente en las últimas convocatorias de las Eliminatorias. Lo anterior, se debe a que los amistosos programados son fuera de fecha una FIFA y los equipos no están en la obligación de prestar a sus jugadores. En este caso, Lorenzo tuvo que recurrir a hombres que ya no están en competencia y por eso la presencia de, en su mayoría, jugadores de la Liga colombiana.

Se espera que en las próximas horas se dé a conocer el nombre de, eventualmente, seis jugadores más, que estarán completando la concentración este martes en Bogotá para luego viajar a Estados Unidos a encarar los duelos ante Venezuela (10 de diciembre) y México (16 de diciembre).