Se logró controlar situación en reformatorio de Los Patios

Cúcuta

Más de 72 horas de tensión se vivieron a las afueras de la correccional de la Ong Crecer en Familia, esto como consecuencia de un levantamiento registrado al interior del lugar por parte de los jóvenes que son atendidos allí.

La autoridad debió intervenir por la quema de colchones y la agresión a los funcionarios. La comandante de la policía en Cúcuta la coronel Sandra Mora lideró el ingreso al lugar por parte de un grupo de uniformados quienes mediaron a través del diálogo con los jóvenes.

La uniformada advertía a los padres que “tuvimos toda la paciencia de poder ingresar, no han querido hablar, hay cuatro muchachos que están agitando a todo el mundo, yo quiero que sepa que me va a tocar ingresar ya, me están incendiando el establecimiento y pues hasta allá me toca intervenir”.

El detonante de toda esta situación fue el decomiso de una droga que habría ingresado en extrañas circunstancias al reformatorio, así lo reveló la madre de uno de los menores.

“Los muchachos se alteraron porque se cayó una marihuana, ellos quisieron que se las devolvieran, pero no se las quisieron devolver porque eso no se puede hacer”, detalló.

Resalto que la situación se tornó aún más compleja por las amenazas de algunos funcionarios sobre el inicio de algunos traslados, explicó la madre de uno de estos jóvenes, al advertir que “yo me pongo a pensar, como, si usted tiene a su mamá en Cúcuta, obviamente usted se va a alterar porque usted no le va a gustar que a usted se lo lleven para Bogotá”, concluyó.

En medio de toda esta situación, la gresca logró ser controlada por los organismos de seguridad, y la tranquilidad regresó a este centro de reclusión de jóvenes.