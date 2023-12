Ganaderos proponen envío de vacunas contra la aftosa hacia Venezuela

Solicitarán al Gobierno apoyo para reforzar las medidas sanitarias y evitar ingreso de aftosa al país

En momentos en los que los acercamientos entre Colombia y Venezuela son más fuertes con la apertura de los puentes internacionales, los deferentes gremios celebran los avances en materia comercial, pero otros, preocupados por las implicaciones en materia sanitaria tienen propuestas para reforzar la seguridad sanitaria.

Tarcisio Celis, presidente de la Federación de Ganaderos de Norte de Santander dijo a Caracol Radio que “nosotros llevamos muy buenas relaciones con la mayoría de ganaderos del país vecino y nosotros éramos los que le suministrábamos la vacuna para la prevención de la aftosa y la brucelosis, y hoy en día por un convenio que han tenido entre Colombia y Venezuela, se prohibió que Coganor siguiera expidiendo la vacuna, eso nos preocupa bastante porque vienen quejas de allá que no llega la vacuna, que no se está consiguiendo, que es un costo demasiado alto y nos puede causar daño, porque si ellos no vacunan, nosotros aquí vemos a que a ellos les van a aplicar normas sanitarias difíciles de alcanzar”.

Recalcó también que el riesgo fitosanitario les preocupa, eso por lo que “vamos a hablar a nivel nacional para ver si llega la vacuna, que llegue a un precio justo”.

“Nosotros habíamos hecho unos convenios, habíamos hablado con el cónsul de Venezuela aquí en Cúcuta que venía apoyándolos con algunos productos que salieran de alguna manera que llegaran a ello sin tanto costo”, sobre todo para los pequeños ganaderos.

Concluyó además que la vacuna contra la aftosa en Cúcuta se consigue en promedio en $1.450 pesos, mientras que en Venezuela está sobre los $3.000 pesos. Destacó que para quienes tienen abundante ganado este es un costo muy alto para sus pares venezolanos.