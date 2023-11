Avances de la reforma a la salud, ¿qué retos enfrenta el proyecto?

Hoy en Hora20 nos concentramos en el análisis a los avances que ha tenido la reforma a la salud esta semana. Debatimos sobre algunos polémicos artículos aprobados y el efecto que tendrían sobre el sistema de salud. También una mirada al impacto fiscal que tendía la reforma a partir de los estudios de factibilidad del Ministerio de Hacienda. Después, el análisis a lo que viene para la reforma, las decisiones sobre el desabastecimiento de medicamentos y, por último, una mirada a otra decisión del gobierno que tendía impactos en la salud pública.

Con 102 artículos aprobados y 33 que quedan pendientes por debatirse, avanza la reforma a la salud presentada por el Gobierno nacional, en el que detractores aseguran, es un camino abonado para quebrar el sistema de salud, mientras que, la defensa de la reforma se ha concentrado en tener un sistema responsable en lo fiscal, enfocado en la prevención en salud, eliminación de intermediarios y mejores condiciones para los trabajadores.

Tras casi cinco meses de debate en la plenaria de la Cámara de Representantes la reforma todavía debe enfrentar los puntos más polémicos como la transformación de las EPS en gestoras de salud y vida. Sin embargo, una buena parte de la reforma ha sido aprobada, entre ellos, los sistemas de información, las nuevas labores del banco de la salud que es la Adres, las condiciones laborales y de formación para los equipos médicos. Además, del pago de las deudas de las EPS liquidadas a las IPS a través de vigencias futuras del Estado o la aprobación del artículo 70, que permite el giro directo de las facturas a las IPS que se hará en un 85% en los próximos 30 días y no en un 96% como ocurre hoy; también se hará bajo auditoría del 100% de las facturas por parte de las futuras gestoras de salud y vida. Al final de la tarde de este miércoles se aprobaron artículos relacionados con los CAPS, así como la aprobación de los sistemas de referencia y contrarreferencia.

La reforma también da un paso este miércoles con los escenarios de factibilidad de la reforma a la salud que radicó en la Cámara el Ministerio de Hacienda. En el informe de 16 páginas, la cartera plantea que habrá incremento de costos en el corto y mediano plazo, mientras se sienten los efectos del modelo de salud preventiva del gobierno. Según los cálculos, la reforma costaría $929 mil millones para el 2024, es decir, el sistema costará el próximo año unos $92,3 billones con reforma y $91,3 sin reforma. De la próxima década, el año que más costaría la reforma sería en el 2027 con poco más de $10 billones de pesos, mientras que el ministerio, dice que al 2050 se podría reducir el gasto del PIB en salud.

Lo que dicen los panelistas

Martha Alfonso, representante a la Cámara por la Alianza Verde y coordinadora ponente del proyecto de reforma a la salud, planteó que esta es una reforma que tiene la posibilidad de mejorar el sistema de salud, “un grave problema asociado a que no hay un flujo de caja que permita a prestadores del servicio que son quienes reciben al paciente, también la prestación de servicios de calidad, al tiempo, muchos hospitales están cerrados, es una reforma que tiene elementos diferenciales que lleva la salud a regiones apartadas, también garantiza una licencia de maternidad a mujeres no cotizantes y es una reforma que cierra brechas de salud en Colombia y avanza en solucionar necesidades”. Sin embargo, dijo que le preocupan los tiempos de implementación de la reforma por los rezagos que tiene el sistema, así como un riesgo latente de corrupción por los lineamientos que tenga la reforma. También aclaró que las IPS seguirán prestando los servicios y que el cambio se concentra en que el pago no se hará vía EPS, sino de manera directa a quien presta el servicio.

Para David Luna, senador de la república por Cambio Radical, la reforma va a quebrar el sistema, estimula la facturación por evento, hay desestímulos y debilitamiento de las auditorias, “la reforma plantea que sean las autoridades locales los que ejecuten recursos, motivo por el cual, el giro directo puede ser interesante, siempre y cuando tenga auditoria”. Además, dijo que no hay sustento fiscal para la reforma ni se cuenta con el presupuesto apropiado, “se lleva al país, al paciente y al sistema a un abismo y aunque no digo que sistema sea perfecto y claro que hay que arreglar cosas, hay que exigir porque la reforma va a causar un retroceso de 30 años volviendo al corrupto Seguro Social”.

Claudia Vaca, profesora en la Universidad Nacional y farmacoepidemióloga, resaltó que la reforma es riesgosa en gasto público, “creo que hay elementos frente a los cuales hay consenso nacional, como la posibilidad de hacer mejor el sistema para garantizar que la población vulnerable pueda acceder; hay consenso sobre los temas de atención primaria, laborales, eso está claro”. De otro lado, comentó que se debe ver el impacto fiscal, “no es menor lo que ocurre en términos de forma y las promesas del sistema que se diseña porque al tener los Centros de Atención Primaria y búsqueda activa, eso va a generar aumento en el gasto”, de hecho, destacó que la literatura dice que cuando se hacen estrategias, el impacto inicial de búsqueda activa aumenta el gasto casi en 30% de lo establecido de la base.

Frente a ese panorama, dijo que se puede hacer un acuerdo donde se mantengan unos mecanismos, haya acuerdo sobre territorialización, financiación y estructura del sistema.

Para Jorge Restrepo, economista, profesor universitario, director del Cerac y columnista en Portafolio, el informe del Ministerio de Hacienda demuestra que hay elementos de la reforma que no son viables y que no es compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo, “por eso no hay concepto de viabilidad fiscal y el ministerio les dice a congresistas que por favor cambien estos aspectos en el proyecto de reforma porque como está no se puede expedir el aval de viabilidad fiscal”.

Resaltó que la transición no está garantizada, hoy no existen CAPS y los pacientes no pueden esperar, “no puede haber tarifario único, ese régimen controlado de precios que organice y asigne recursos, eso no se puede hacer ni siquiera con una Adres por 10, el punto es que el sistema centralizado estatalmente no puede suplir a un sistema de múltiples operadores, un sistema de cuasimercado que sí asigna recursos.” Por último, dijo que preocupa que lo que busca el gobierno con la coalición de hacer modificaciones de manera que sea irreversible para que la estatización solo cubra una población.