Servidores turístico de Cartagena reclaman dineros por compensaciones

Cartagena

La alegría para los servidores turísticos que laboran en el sector conocido como playa 5 del barrio Bocagrande no ha sido completa, debido a que si bien el tramo de balneario se encuentra debidamente autorizado y abierto al público, aseguran que el Distrito de Cartagena les adeuda dineros por concepto de compensaciones económicas.

Se trata de unos recursos que debieron pagarse como indemnización a las personas que no pudieron trabajar en el balneario, mientras se desarrollaban los trabajos por parte del consorcio Proplaya. Los afectados aseguran que son al menos cuatro meses que están pendientes, cada uno, de 800 mil pesos.

“El temor que se tiene es que estamos finalizando un Gobierno y no se sabe qué pueda pasar. Ya se han dado varias reuniones pero no tenemos una fecha exacta en la que se puedan hacer los pagos. Además, todavía la playa no está tan concurrida, ojalá que el resto del año sea muy positivo”, manifestó Juan Manuel Romero, servidor turístico.

Desde el distrito, no se ha conocido un pronunciamiento sobre este tema, que ha sido muy sensible por la cantidad de actividades que se han realizado en señal de protesta.