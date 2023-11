Cuerpo de Salvavidas realizó protesta en la bahía de Cartagena

Cartagena

Luego de no tener respuestas a varias de sus peticiones, el Cuerpo de Salvavidas de Cartagena decidió realizar otra actividad para llamar la atención de las autoridades; esta vez en las aguas de la bahía.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Desde tempranas horas un grupo de rescatistas se lanzó al mar frente al muelle de La Bodeguita, sonando sus silbatos y exhibiendo banderas de Colombia de manera simbólica, con el fin de que la Secretaria del Interior, Ana María González, atienda requerimientos de carácter laboral como el pago de horas extras.

Estamos trabajando sin equipos: salvavidas de Cartagena denuncian desatención del distrito

“Hasta el momento nosotros no tenemos ningún tipo de razón sobre los equipos logísticos, jet ski, lanchas, gafas, pitos; la señora no nos ha entregado ninguno de esos elementos para trabajar. Además, nos impuso un software para reportar los turnos pero estamos utilizando nuestros propios teléfonos, porque no tenemos los del distrito”, expresó Jhonny Jiménez, presidente del sindicato.

Por ahora, González no se ha referido oficialmente sobre este tema.