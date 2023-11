Se recuperó el orden público en Briceño: secretario de Seguridad de Antioquia

Antioquia

Luego de los enfrentamientos en los últimos días en dos veredas de Briceño, el secretario de Seguridad de Antioquia confirmó que ya el municipio volvió a la normalidad.

Los hechos fueron una confrontación armada el 18 de noviembre y un homicidio el 20 de noviembre, esto llevó a que las personas de la zona se aislaran preventivamente en sus vivienda mientras la Cuarta Brigada llegó al territorio.

“No hubo un confinamiento, no hubo un desplazamiento masivo, no hubo una situación prolongada de confrontaciones armadas”, afirmó el secretario de Seguridad de Antioquia, Oswaldo Juan Zapata.

El secretario Zapata confirmó que en las últimas horas hubo una visita humanitaria al sector. Además, indicó que los pobladores de estas zonas rurales ya volvieron a su cotidianidad.