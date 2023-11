Proyecto para crear nuevas secretarías en Bucaramanga tampoco será estudiado en el Concejo

Bucaramanga

En las últimas horas fue radicado un proyecto ante el Concejo de Bucaramanga con el que se busca crear nuevas secretarías en la alcaldía de la capital santandereana, sin embargo, no sería estudiado por los cabildantes pues en las próximas horas se finaliza el periodo de sesiones ordinarias.

Protesta por falta de pago de predios cedidos a la ANI

De acuerdo al concejal Cristian Reyes, “este proyecto no se va a estudiar porque estamos a dos días de terminar el periodo de ordiarias, es un proyecto que me parece que no es oportuno ya que estamos a 30 días de que llegue una nueva administración”.

Agregó que el estudio para hacer esta reorganización se hizo hace más de un año pero “lo que no queremos es que esto se vuelva un tema de burocracia”.

Aseguró que este proyecto correspondería a un tema de trámite netamente por si en algún momento llegan a hacer algún tipo de auditoría pues el estudio habría costado más de $200 millones.