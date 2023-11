No hubo acuerdo judicial entre Celsa SAS e Infibagué

Ibagué

No prosperó el acuerdo judicial entre la compañía Celsa SAS e Infibagué para la reposición del cien por ciento de las luminarias que se instalaron entre los años 2018 y 2019 en los principales ejes viales de la ciudad.

Según el gerente de Infibagué, Felipe La Rota, no se logró un acuerdo con la empresa Celsa de Medellín para que se realice la recuperación de las luminarias que se encuentran apagadas en las principales avenidas de Ibagué.

“La demanda siguió, no logramos hacer un acuerdo judicial por las condiciones que emitieron, estas para la ciudadanía no eran favorables, en ese sentido el instituto garante de las condiciones y derechos de los ciudadanos decidió no aceptar esas condiciones que ofrecen para terminar el pleito que tenemos”, dijo La Rota.

En el año 2022 Infibagué demandó por siete mil millones de pesos a esta compañía que tuvo a su cargo el cambio de las luminarias de sodio a led en varios ejes viales de la ciudad, el proceso se encontraba estancado por un preacuerdo pero todo lo que se había planteado se cayó.

“Decidimos seguir con el curso de este proceso judicial que ojalá nos permita afínales de año a principios del otro que se vea la aceptación de una medida cautelar que obligue a esta empresa a subsanar los problemas que tienen las avenidas para poder tener una ciudad cien por ciento iluminada”, sostuvo el gerente de Infibagué.

En el proceso, se alcanzó a cambiar el 30% de las luminarias instaladas por garantía, pero en su momento el contratista argumentó que la falla no era de las luminarias sino del cableado.

“Vamos a realizar la reparación de 110 luminarias que tenemos de ellos, más unas luminarias con las que estamos haciendo un esfuerzo que significan unas 400 luminarias en las avenidas de la ciudad”, sostuvo.

Como este tipo de procesos judiciales pueden tardar hasta 10 años, se adelantó un acercamiento con la empresa Celsa SAS, pero este no prosperó.

Dato: Según Felipe La Rota al realizar unas pruebas de laboratorio a las luminarias por parte de Infibagué, se determinó que las fallas eran por la falta de calidad de las bombillas entregadas por este contratista.