¿En Chiquinquirá pretenden concesionar relleno sanitario al que solo le queda año y medio?

Tunja

Luis Fernando Sanabria, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca que tiene jurisdicción sobre seis municipios de Boyacá entre ellos Chiquinquirá, se pronunció sobre la polémica que se ha generado tras el anuncio del alcalde Wilmar Triana de entregar en concesión el “Relleno Sanitario Carapacho”, ubicado en la vereda Carapacho Alto, a 8,5 km del casco urbano del municipio de Chiquinquirá y donde en la actualidad se presta el servicio de disposición final a los municipios de Chiquinquirá, Saboya, Caldas y Buenavista.

El funcionario anunció los resultados de una visita técnica al lugar. “Se hizo una visita técnica efectivamente y la vida útil del relleno sanitario se ha ido ampliando año a año, pero su realidad técnica es que no tiene más de un año y medio, el llamado a las autoridades de la región no solo de Chiquinquirá, sino occidente de Boyacá y Alto Ricaurte es buscar un plan B para disponer las basuras”, advirtió.

Y recordó lo que le tocó vivir cuando fue alcalde de Chiquinquirá. “En enero del 2008 cuando yo llegué a la alcaldía de Chiquinquirá, a los 16 días me clausuran el relleno. La vida útil para ese entonces ya no daba más, sin embargo, desde lo técnico pudimos tener el espacio para construir una nueva celda, pero eso hoy en día, ya no hay espacio desde lo técnico para continuar con el relleno”, aseguró.

Mencionó el trámite que viene adelantando la administración de Chiquinquirá de entregar el manejo del relleno a un operador privado. “Respetamos todas las decisiones porque el señor alcalde, Wilmar Triana es la máxima autoridad del municipio, pero desde lo ambiental y desde lo técnico nuestro relleno tiene una vida útil de un año y seis meses”.

¿Eso quiere decir que el funcionamiento del relleno sanitario de Chiquinquirá tiene los días contados y no se podría entregar en concesión como lo quiere hacer el alcalde?

El director de la CAR, Luis Fernando Sanabria advirtió que, “digamos que en un acto de coherencia se podría entregar por ese año y medio, pero de ahí en adelante es un riesgo muy grande por parte de la administración municipal y de quien esté concesionando el relleno. La gente asume riesgos y desde la CAR lo que hacemos es dar respuestas desde lo técnico y lo jurídico y ya allá deciden como máxima autoridad el alcalde”.