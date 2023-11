Asamblea no le dio trámite a la petición de ceder el Hotel Bella Isla a la UIS

Bucaramanga

Para la mañana de este miércoles fueron citados los diputados de Santander para estudiar un proyecto con el que se busca que el hotel Bella Isla del municipio de San gil pase a ser una nueva sede de la Universidad Industrial de Santander, sin embargo, solo ocho diputados asistieron por lo que no hubo quorum por lo que se tuvo que levantar la sesión.

Mauricio Mejía, diputado ponente de este proyecto, señaló que “desafortunadamente el presidente encargado levanta arbitrariamente la sesión a los 15 minutos cuando aquí hemos esperado hasta 45 minutos, es decir, deja ver una mala intención para no permitir que se adelante la sesión”.

Agregó que la mesa directiva de la duma departamental siempre ha estado en contra de este proyecto pero que no sabe por qué, “se escucha que hay órdenes de otros personajes que no sabemos quiénes para no permitir que el hotel Bella Isla sea entregado a la Universidad Industrial de Santander”.

También puntualizó que eso no corresponde a un ‘regalo’ a la UIS sino que es una deuda que tiene el departamento con la universidad, “aquí se perjudica el saneamiento de la cartera”.