Temblor HOY en Antioquia: magnitud y zonas afectadas

Siendo las 8:01 de la noche de este domingo, 26 de noviembre, en el municipio de Dabeiba, en Antioquia, se presentó un fuerte temblor. La profundidad fue superficial, menor a 30 km y la magnitud fue de 3.2.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2023-11-26, 20:01 hora local Magnitud 3.2, Profundidad Superficial (Menor a 30 km), Dabeiba - Antioquia, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor pic.twitter.com/V4UVAne3Vc — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) November 27, 2023

No obstante, este no fue el único temblor que se presentó hoy en el país, el Servicio Geologíco Colombiano también ha reportado los siguientes sismos hoy:

9:30 AM: temblor en Zarzal - Valle del Cauca de magnitud 4.0 y profundidad 156 km. Municipios cercanos: Roldanillo (Valle del Cauca) a 5 km, Bolívar (Valle del Cauca) a 7 km, El Dovio (Valle del Cauca) a 17 km.

08:57 AM: nuevo temblor en Riosucio - Chocó de magnitud 2.0 y profundidad superficial (menor a 70 km).

8:30 AM: temblor en Santa Bárbara - Santander , de magnitud 2.6 y profundidad 141 km. Municips cercanos: Guaca (Santander) a 10 km, Santa Barbará (Santander) a 11 km, Piedecuesta (Santander) a 16 km.

8:19 AM: sismo en Urumita - la Guajira de 2.1 y magnitud superficial (menor a 70 km). Municipios cercanos: Urumita (La Guajira) a 13 km, Manaure Balcón del Cesar (Cesar) a 13 km, Villanueva (La Guajira) a 16 km.

7:08 AM: temblor en Riosucio - Chocó, de magnitud 3.6 y profundidad superficial (menor a 30 km). Municipios cercanos: Carmen del Darién (Curbaradó) (Chocó) a 18 km, Riosucio (Chocó) a 30 km, Vigía del Fuerte (Antioquia) a 70 km.

7:01 AM: sismo en Lebrija - Santander de magnitud 2.0 y profundidad superficial (menor a 70 km). Municipios cercanos: Sabana de Torres (Santander) a 20 km, Rionegro (Santander) a 21 km, Lebrija (Santander) a 25 km.

5:23 AM: sismo en Zapatoca - Santander de 2.1 y profundidad 145 km. Municipios cercanos: Zapatoca (Santander) a 10 km, Los Santos (Santander) a 12 km, Jordán (Santander) a 14 km.

5:20 AM: temblor en Los Santos - Santander , de magnitud 2.5 y profundidad 145 km. Este temblor también tuvo reporte de sentido en Bogotá y Caldas. Municipios cercanos: Jordán (Santander) a 8 km, Zapatoca (Santander) a 16 km

4:45 AM: sismo en Trujillo - Valle del Cauca, de magnitud 2.4 y profundidad 114 km. Municipios cercanos al epicentro: Bolívar (Valle del Cauca) a 10 km, Trujillo (Valle del Cauca) a 11 km, Riofrío (Valle del Cauca) a 15 km.

Esto es lo que NO debe hacer durante un sismo

Es importante mencionar que en Colombia y en todo el mundo tiembla a diario. Tal como ha reiterado el SGC, el país se encuentra ubicado en una zona geológica compleja, ya que influenciado por la unión y actividad de las placas tectónicas Suramericana, Nazca y Caribe, y al interior por múltiples fallas geológicas como la de Romeral y la falla del Piedemonte Llanero.

Departamentos como Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca son algunos de los departamentos con mayor riesgo de presentar sismos de magnitudes considerables, debido a la falla de San Andrés, una de las más activas en el mundo.

Siga estas recomendaciones en caso de presenciar un fuerte movimiento telúrico:

No se mueva hacia ventanas o puertas: uno de los errores más comunes durante un temblor es correr hacia las ventanas o puertas para ver qué está sucediendo afuera. Esto es extremadamente peligroso, ya que en el momento de fenómeno, son áreas de alto riesgo, los vidrios pueden romperse y las puertas pueden sacudirse violentamente, lo que aumenta el riesgo de lesiones graves.

No use ascensores: durante un terremoto, los ascensores pueden quedar atrapados o detenerse debido a cortes de energía o daños estructurales. Si está dentro de un edificio y ocurre esto, evite utilizar el ascensor a toda costa. Lo mejor es que evacúe por las escaleras para salir de la edificación de manera segura. Si ya está en el ascensor cuando comienza el temblor, presione todos los botones de los pisos y salga lo más rápido posible.

No se refugie debajo de muebles pesados: puede parecer instintivo buscar refugio debajo de una mesa o escritorio durante un movimiento sísmico, pero esto puede ser una mala idea. Si el objeto es lo suficientemente pesado, podría colapsar sobre usted y causar lesiones graves, en su lugar, busque refugio junto a una pared interior, lejos de ventanas, espejos y objetos que puedan caer.

No encienda fósforos ni velas: el gas natural puede filtrarse durante un terremoto y acumularse en edificios. Encender fósforos, velas o cualquier otra fuente de fuego puede causar una explosión. Mantenga a mano una linterna a batería y úsela en lugar de abrir fuego durante un temblor.

No entre en pánico ni grite innecesariamente: el pánico solo empeora las cosas durante un terremoto, por esta razón, lo mejor que puede hacer es mantener la calma tranquilizando a quienes lo rodean, especialmente si hay niños o personas mayores presentes. Además, evite gritar o hacer ruido innecesario, ya que esto puede dificultar la comunicación con los servicios de emergencia y otros.