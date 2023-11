Desde el Quindío solicitan consenso para lograr viabilidad con reforma a la salud

Armenia

La representante a la Cámara del partido Liberal, Piedad Correal dijo que construir sobre los construido es que las EPS no desaparezcan ya que todo no puede ser público. Fue clara que el llamado es al consenso para lograr acuerdos que permitan avanzar en el proyecto por eso advirtió que mientras eso no se dé es muy poco probable que exista el quórum para aprobar.

Sostuvo que son muchos los proyectos de ley, actos legislativos, leyes ordinarias y estatutarias que están frenadas por dicha reforma. Insistió que si no hay un concepto del impacto fiscal y no hay consenso no habrá viabilidad por eso es importante darle trámite al resto de proyectos que son necesarios para el país.

Espera que desde el gobierno nacional atiendan el llamado de los congresistas y entiendan la importancia de los acuerdos.

¿Por qué se molestó la congresista Piedad Correal en el debate de la reforma a la salud?