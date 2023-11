Alfredo Arias tras la derrota ante Millonarios: “En cuatro días jugamos la revancha”

Independiente Medellín cayó por la mínima en la tercera jornada de cuadrangulares ante Millonarios. Larry Vásquez le dio el gol de la victoria a su equipo que hizo vibrar a la hinchada en El Campín. En rueda de prensa posterior al encuentro, Alfredo Arias, compartió su análisis y habló de los errores que se deben corregir de cara a la revancha que se vivirá el próximo jueves 30 de noviembre.

“Jugamos mal, no estuvimos precisos como veníamos siendo, no tuvimos la tranquilidad para manejar algunos momentos. Sabemos que no jugamos el mejor partido. Pero en cuatro días jugamos esta revancha y ahora vamos a nuestra cancha, lo único que podemos hacer es confiar en que vamos a mejorar eso que hicimos mal y vamos a buscar ganar”, afirmó el entrenador de cara la próxima fecha que se jugará en el estadio Metropolitano de Itagüí.

Finalmente, respecto a la salida de Chunga, señaló que no puede asegurar su participación en el siguiente encuentro. “La verdad es que Chunga hace dos días no jugaba y puso todo de sí, hizo todo lo que podía para estar en este partido y yo le agradezco la valentía. Pero él no estaba en condiciones, expresadas incluso por él de jugar. A penas llegamos al primer tiempo él dijo que no podía seguir”, comentó.

El director técnico se mostró autocrítico y aceptó los vacíos que dejó el equipo. “Yo vengo diciendo desde que tomamos el cargo que el mensaje a la hinchada se le manda desde la cancha y no con palabras. Mis jugadores han demostrado y el equipo a lo largo de todo el campeonato que han competido, no se han rendido nunca”, añadió con positivismo respecto a la revancha.

Análisis del partido

“Seguramente desde el resultado, partiendo de ahí fue un partido diferente a lo que venía dándose, porque veníamos de unas fechas ganando y sin perder. La actitud nuestra, el planteamiento fue el mismo de todos los partidos, hasta que encuentra el gol Millonarios que es mérito de Larry. A nosotros nos sorprende y nos convierte el gol, a partir de ahí Millonarios pudo dosificar el esfuerzo porque estábamos haciendo un partido dentro de lo que habíamos pensado, incluso teniendo bastante más la pelota. Pero dicho esto, jugamos mal, no estuvimos precisos como veníamos siendo, no tuvimos la tranquilidad para manejar algunos momentos y en algunos posicionamientos o zonas del partido, todo, jugadores y yo en el vestuario sabemos que no jugamos el mejor partido. Pero en cuatro días jugamos esta revancha y ahora vamos a nuestra cancha, lo único que podemos hacer es confiar en que vamos a mejorar eso que hicimos mal y vamos a buscar ganar. Ese es mi análisis y paso a paso de lo que creo que pasó”.

Mensaje a la hinchada

“Yo vengo diciendo desde que tomamos el cargo que el mensaje a la hinchada se le manda desde la cancha y no con palabras. Mis jugadores han demostrado y el equipo a lo largo de todo el campeonato que han competido, no se han rendido nunca, que en todos los partidos hemos ido al frente y hoy fuimos al frente otra vez, no supimos encontrar las llaves a esos cerrojos que nos puso después Millonarios para hacer valer su gol. No les voy a decir que confíen, el hincha sabe cuando un equipo se entrega, cuándo da todo y cuando se rinde ante el primer cimbronazo. Este era un partido que puede ser perdible acá en Bogotá, ante Millonarios, el actual campeón, todo esto antes del partido, buen equipo, quizás el mejor lo ha hecho en los últimos semestres. Perdimos 1-0, nosotros lo hicimos mal, realmente cuando nos pusimos en desventaja no supimos cómo buscar lastimar a Millonarios y esos es lo que tendremos que corregir. Ir a nuestra cancha, revancha cuatro días después e intentaremos ganar, ese es el único mensaje que puedo mandar a nuestra gente”.

Salida de Chunga

“La verdad es que Chunga hace dos días no jugaba y puso todo de sí, hizo todo lo que podía para estar en este partido y yo le agradezco la valentía y todo lo que puso para no faltar. Pero él no estaba en condiciones, expresadas incluso por él de jugar. A penas llegamos al primer tiempo él dijo que no podía seguir. No sé si vamos a contar con él para el próximo partido, es muy poco el tiempo, pero sé que tanto él como todos los compañeros, todos quieren jugar ese partido, es la revancha de lo que pasó acá, es un partido definitorio, fundamental. No puedo vaticinar si va a jugar o no porque hay que hacerle estudios y esperar que pasen por lo menos 24 a 48 horas”.

No podrán jugar en el Atanasio

“Como venimos de perder, esta opinión incluso no querría darla porque suena a excusa, pero con los que pude hablar del club saben que desde que supe que no podíamos jugar en el Atanasio me disgusté, pero no puedo hacer nada, hay cosas que no puedo controlar. Trataremos de hacer el mejor partido. El Atanasio había sido una fortaleza muy grande, pero vamos a hacer del otro lugar donde juguemos que también sea una fortaleza y quedarnos con los tres puntos. Ojalá podamos mejorar lo hecho hoy. Después del gol de ellos, equivocamos los caminos no tuvimos claridad ni precisión, no repetimos lo que veníamos haciendo. Sí tuvimos la actitud, las ganas, no nos rendimos, sí quisimos y tuvimos la pelota, pero ese gol permitió que la posible ventaja que podíamos tener sobre Millonarios del esfuerzo que venían de hacer en la final, se diluyó porque ellos dosificaron muy bien el esfuerzo. No es culpa de Millonarios, por lo contrario, tuvo el mérito de ir a buscar el gol y conseguirlo. Todos los errores pasan de nuestra parte que no pudimos abrir esa defensa que nos plantearon”.

La Cenicienta del grupo

“Colegas míos nos vaticinaban como el menos peligroso. Yo cuando doy un mensaje no lo doy porque no lo piense, lo doy porque creo que de ese mensaje puedo sacar fuerza para mis jugadores. No lo dije hoy, eso lo dije apenas me enteré de lo que se había dicho que había dos equipos grandes que se iban a enfrentar y yo traté de sacar una ventaja motivacional para mi equipo. Alguien se podía sentir molesto si se lo decíamos a otro equipo, pero nos dije a nosotros mismo que éramos la Cenicienta y que íbamos a ir respetando al rival. Yo ya me he enfrentado varias veces perder y uno aprende”.