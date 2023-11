Pagos del Distrito de Cartagena por obras de protección costera superan $91 mil millones

Cartagena

De acuerdo a lo señalado por Funcicar, en el Concejo Distrital de Cartagena, se realizó el debate de control sobre el proyecto de protección costera. Para el debate se encontraban citados Eduardo Castro, Director (e) de Valorización, Olmedo Lopez, Director Unidad Nacional para la gestión del riesgo. También estaban invitados Sandra Baca, Secretaria de Planeación, representante del comité de playa, Distriseguridad, Secretaría de Interior, Espacio Público, Rector Universidad de Cartagena, Viceministro de Turismo, Capitán de Fragata, Comandante de Bomberos, Coordinador de salvavidas y entes de control.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Iniciado el orden del día, se indicó que no hacía presencia el Director de la Unidad Nacional de gestión del Riesgo y de Luis Roa, Director de Distriseguridad, quien presentó excusa para asistir a una condecoración en la ciudad de Bogotá. Seguido, el concejal citante David Múnera (Dignidad) señaló que se hace necesario aclarar qué ocurre con el avance de la obra y la seguridad en las playas. También dejó constancia de que no es posible que se maltrate la ciudad como hacen los funcionarios de nivel nacional al no responder estas solicitudes de información.

Alcalde Dumek Turbay dio a conocer primeros integrantes de su gabinete: ¿Quiénes son?

El concejal César Pión (La U) también recordó que desde el Concejo se ha advertido en debates e intervenciones los problemas de la protección costera como la falta de presupuesto, la erosión de las playas, actas sin firmar, entre otras.

Por parte de la Administración, Eduardo Castro, Director (e) de Valorización, hizo saber que se tuvo una reunión en el día de ayer con el director de la UNGRD en la que se especificó aspectos del proyecto. Castro explicó que la fase 1 en su componente 1 tiene un avance del 80,64%, así mismo, se encuentra en un 100% de avance: protección marginal, escollera tipo 2, espolones 6,5,4,3,2, escollera entre espolones 4 y 6, relleno hidráulico entre espolones 5 y 6.

En esta misma fase se encuentra en construcción 2.04 Km de módulos de box culvert para el drenaje pluvial con 58% de avance, a su vez el espolón 1. Del estado financiero, explicó que el contrato de obra con el Consorcio Proplaya es por $141 millones de los cuales se han pagado $91.534 millones. La interventoría de este contrato es con AIDCON Limitada por $7.743 millones de los que se han pagado $4.990 millones.

Sobre la fase 2 – componente 1 corresponde a la construcción de los espolones 7 y 8, relleno hidráulico y la escollera en el barrio El Cabrero. Indicó que esta obra se encuentra suspendida ya que para reanudarla se necesita trasladar los vendedores de playa a la playa 4 y 5, traslado que no se ha podido dar. Esta obra se encuentra en un 70% de las que se encuentra construida en un 100% ambos espolones.

El contrato de obra es con el Consorcio Protección fase 2 por $20 mil millones de los que se han pagado $9.225 millones y la interventoría con el Consorcio Cartagena 2 es por $909 millones de los que se han pagado $644 millones.

Sobre el plan de gestión social, indicó que se ha realizado el pago a 415 vendedores como compensación por el tiempo que sus actividades económicas no han estado activas, esto es por un valor total de $3.032 millones. Por otro lado, indicó que los vientos alisios provocaron un mayor oleaje que provocó una erosión y retroceso de la linea de costa, lo que hizo que la DIMAR no permitiera abrir la playa hasta que se tuviera un plan de estabilización, las cuales se cumplieron y permitió la apertura parte de la playa 5 el 15 de noviembre.

El concejal Múnera expresó su descontento con la presentación, ya que el director proporcionó el informe de la UNGRD en lugar de centrarse en el de la oficina de Valorización. Ante esto, el Director aclaró que Valorización está bajo la supervisión del convenio entre el Distrito y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, quienes son los verdaderos ordenadores del gasto. El concejal Pión señaló que hay información más relevante, como un concepto de la UNGRD.

Por otro lado, la Secretaria de Planeación (e), Sandra Bacca, destacó que están a cargo de la Secretaría técnica del Comité Local para la Organización de las Playas (CLOP). Explicó que han aplicado el Decreto 1811 de 2015 para zonificar las playas de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial. Respecto a la apertura de la playa 5, mencionó que están en una etapa precautoria, realizando ajustes según las circunstancias, como la ubicación de garitas de salvavidas y mobiliario.