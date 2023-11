Cerca de tres meses llevan sin contrato los bomberos de Guática

Pereira

El 31 agosto pasado se terminó el contrato para la sostenibilidad del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guática, organismo que tiene bajo su responsabilidad la atención de la mayoría de las emergencias que ocurren en el municipio, esto ha llevado a que, de cinco bomberos que atienden la estación regularmente se pase a tan solo dos que, durante los últimos tres meses, han tenido que prestar sus servicios a la comunidad 24/7 y al momento de realizar una atención no puedan movilizar el vehículo extintor porque el SOAT está vencido y no tienen recursos para gasolina.

La teniente Lina María Marín Rodríguez, delegada departamental de bomberos indicó que desde antes de que se terminara el contrato hicieron varios avisos al alcalde, sin embargo, la respuesta siempre fue la misma, no hay recursos para pagarles y el dinero que ingresa por la sobretasa bomberil es solo para adquirir nuevos equipos.

“Hace poco se presentó un incendio estructural y solamente se pudo acudir con dos bomberos y una máquina, porque los recursos ya no existen para poderle pagar a nuestros bomberos y mucho menos para comprar los insumos requeridos para movilizar un vehículo, hay vehículos que ya se encuentran sin SOAT. En el transcurso del año solamente se suscribió un convenio por cinco meses, significa que siete meses sin dinero efectivo para los bomberos, pese a que el comandante le hizo el requerimiento al alcalde, compulsó copia a la Personería, esto no ha pasado nada y tuvimos que llegar a otras instancias y hoy la Procuraduría tienen conocimiento del proceso. Tenemos solamente dos unidades, incluido el comandante, que prestan el servicio 24 horas, pero no van a dar abasto para la atención de una emergencia”, dijo la delegada.

Se acerca una de las épocas en las que más se presentan emergencia como incendios, ya sea en viviendas o de capa vegetal, lo que refiere que este municipio estaría en grave riesgo de llegarse a presentar una conflagración, ya que tendría que esperar la ayuda de los grupos de bomberos de los municipios cercanos, ya que no está equipado, tanto en personal como en máquinas, para afrontar una eventualidad de este tipo.

“Viene una época decembrina en donde los riesgos se van a incrementar y es una institución que quiere prestar un buen servicio a la comunidad, toda vez que no es solamente la obligación del cuerpo de bomberos, de acuerdo con la ley 1575 del 2012, sino que también es una obligación y una responsabilidad del alcalde, pero sumémosle la 1523 del mismo año y la constitución política que obliga a que todo mandatario deba proteger la vida y bienes de sus habitantes. La información que tenemos del comandante de Guática es que el alcalde le informa que no tiene recursos para hacerlo, que hay 13 millones de pesos de la sobretasa bomberil que tienen una destinación específica que es adquirir elementos de protección personal y equipos, esto no es para la prestación del servicio; recordemos que es un tributo que hacen los ciudadanos más no es el dinero que debe pasar el alcalde para hacer este contrato”, aclaró.

Los bomberos de Guática están teniendo que salir a buscar trabajo por su cuenta, porque deben subsistir y mantener a sus familias, aun cuando su vocación de servicio a través de su labor en la estación bomberil sigue siendo su principal opción, mientras tanto, los guatiqueños deben estar en alerta, porque ante una emergencia, no hay personal suficiente para salvaguardar la vida de todos.