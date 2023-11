Testigo clave en caso de Aida Merlano denuncia nuevas amenazas y seguimientos a su familia

Francisco Palencia, el testigo clave en el caso de Aida Merlano por compra de votos, denunció nuevas amenazas que ha recibido con audios y fotografías de seguimiento a su esposa e hijos.

Palencia denunció ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo que ha sido nuevamente victima de amenazas en su contra y asegura que no tiene protección y teme por su vida.

Caracol Radio conoció las evidencias, entre esos un audio donde que refleja las amenazas contra el testigo. Además de fotografías en la que se ve a los hijos en el colegio y a su esposa.

“Lo que más me preocupa es una foto de mi esposa con mi niña. Es decir, es una amenaza directa y los tipos tienen toda la localización y tienen todo”, precisó.

Aseguró que actualmente se encuentra sin protección alguna, tras se retirado del programa por parte de la Fiscalía, por lo que le solicita al Gobierno que garantice las medidas para proteger su vida y la de su familia.

“Yo soy del resorte protector de la Fiscalía porque yo soy testigo, pero ellos me sacaron porque yo regresé a la zona de riesgo, pero lo que no dicen es que el aporte que ellos prometieron fue muy pequeño y no logró para el sostenimiento donde yo estaba y cuando se me acabó, me tuve que regresar. Me dijeron que no me van a incluir al programa, salvo que testifique contra alguien más”, afirmó.

En su momento, Francisco Palencia fue citado por la Corte Suprema en el caso de Arturo Char, sin embargo, dijo que no tenía conocimiento de alguna relación del excongresista con la operación de compra de votos de la llamada ‘Casa Blanca’ desde donde operaba la compra de votos de Aida Merlano.

