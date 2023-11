Imagen positiva de Gustavo Petro es del 51,7%, según encuesta contratada por Presidencia

Colombia

Caracol Radio conoció la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, contratada por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con la que se midió la imagen del presidente Gustavo Petro en los últimos meses.

La encuesta, que se realizó del 17 al 22 de noviembre de 2023, muestra que 51,7% de los 1608 colombianos encuestados tiene una imagen positiva del presidente Gustavo Petro; 44,5% tiene una negativa, mientras que el 3,8% de los encuestados no sabe, no responde.

Mejoría en la percepción

Las cifras revelan una mejoría en la percepción de Gustavo Petro, pues de octubre a noviembre, el presidente habría aumentado un 1,2% su favorabilidad.

Sobre las reformas

A la pregunta: ¿Considera usted conveniente para el país que el Congreso apruebe las reformas? 32,1% de los ciudadanos dijo que no, mientras que el 58,7% de los encuestados asegura que, si deben ser aprobadas, el 9% no sabe, no responde.

De acuerdo con la ficha técnica, la encuesta telefónica fue realizada a mujeres y hombres mayores de 18 años, residentes en viviendas del territorio colombiano de todos los niveles socioeconómicos, el margen de error es del 2,5%.