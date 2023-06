Dapre no entregó documentos solicitados a la Procuraduría en caso de Laura Sarabia

La Procuraduría General de la Nación adelanta este lunes como se anuncio desde el pasado una inspección disciplinaria en las oficinas del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República -Dapre-, en desarrollo de la indagación preliminar iniciada contra Laura Sarabia y otros funcionarios por determinar, por las presuntas irregularidades presentadas al someter a la prueba del polígrafo a Marelbys Meza, quien trabajaba para la entonces funcionaria como niñera de su hijo.

La diligencia tiene como objetivo recaudar material probatorio que había sido solicitado por el órgano de control al momento de abrir la indagación y no ha sido remitido a la Procuraduría.

“Después de solicitar una seri de documentos, el Dapre no no lo allegó por eso vengo hoy a buscar esos documentos que estamos esperando. recibimos parcialmente una información pero a hoy no hemos recibido eso para completarla, por eso hemos decidido hacer esta inspección disciplinaria para recaudar estos documentos y saber si abrimos investigación”, dijo la procuradora primera delegada para la vigilancia administrativa.

Recordemos que los hechos habrían ocurrido el 30 de enero pasado, en las instalaciones del edificio Galán, adscrito a la Presidencia de la República, en el centro de Bogotá, donde al parecer fue llevada Marelbys Meza por personas que aparentemente hacían parte del esquema de seguridad de Sarabia Torres, para establecer si había hurtado un dinero en efectivo de la vivienda de la funcionaria.

La inspección se realiza tanto en las oficinas del Dapre como en las dependencias que los funcionarios a cargo consideran útiles para la diligencia.