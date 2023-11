Esperamos que se superen las dificultades: Estado Mayor sobre salida de Danilo Rueda

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el integrante del Estado Mayor Central y miembro de la comisión de diálogo, alias “Sebastián Martínez”, planteó que ante la salida de Danilo Rueda de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, espera que se superen las dificultades naturales que se dan por las características de la paz total, “que son procesos simultáneos con cosas distintas; el reto es grande y espero que se puedan superar las dificultades que se presentaron cuando estuvo Rueda al frente de la oficina”.

Sobre el reciente hecho que se presentó en Cajibío, dijo que en esta zona opera la estructura a la que pertenece, la Jaime Martínez, “pido a los medios que se verifique porque hay información que termina siendo errada, hace unas horas se reportó que asesinamos 4 personas en Algeciras, Huila y hoy puedo confirmar que esos muertos son nuestros y fueron ejecutados en medio de una operación de otro grupo”. En ese sentido, dijo que es importante tener un equipo de monitoreo nacional, regional y local para que se defina cuál es la versión real.

Resaltó que el EMC no se dedica al narcotráfico, “la relación de nosotros con el narcotráfico es débil y se limita a un impuesto en el área donde hacemos presencia”, además, dijo que son las mismas Farc, solo que tienen una dirección distinta, “nosotros seguimos siendo las mismas Farc, partimos de una raíz, del Frente 1 donde se organizó un plan para reorganizar y recomponer a las Farc”.

Los elementos por superar

El integrante del EMC dijo que en el encuentro que se dio este miércoles con la Comisión Internacional hubo ambiente positivo en el que expusieron 16 elementos que se deben superar como tener un mecanismo de monitoreo y verificación, elementos de equilibrio, de garantías y otros como la contratación de asesores, equipos técnicos y una ruta clara de negociación.

Lo que buscan

Aseguró que para las Farc no buscan nada y que el objetivo es lograr cambios para el pueblo, “desde el espacio de diálogo no asumimos vocerías del pueblo, queremos que nuestro proceso de diálogo abra las puertas para que la gente discuta sus problemas”, pues asegura que no han pedido ni curules ni posiciones de poder.

De otro lado, dijo que con el Gobierno ya hay un compromiso de impulsar junto con las comunidades transformaciones territoriales para superar la dependencia de las economías ilícitas.

Por último, dijo que es prematuro hablar de los espacios judiciales que enfrentarán.