“Banda Show Musical Colgesan no se va a acabar” Nelcy Fuentes

Consternación en Villa del Rosario por el anuncio del fin de la icónica Banda Show Musical del Colegio General Santander. Lo anterior se dio después que los integrantes de la misma, salieran de una jornada de ensayo y les indicaran a los padres de familia que la banda no iba más, provocando múltiples reacciones de rechazo a través de las redes sociales.

Sin embargo, Nelcy Fuentes, docente y mentora de la agrupación por décadas, aseguró a Caracol Radio que “en ningún momento la banda la van a cerrar. Ha habido muy mala información”.

La docente aseguró que, tras participar en concursos, lograron la clasificación para participar en un evento en Medellín. “Sin embargo, la Secretaría de Educación Departamental no dio permiso por ser tiempo de vacaciones”. Dice que les comunicaron la decisión a los menores y “no sé, de pronto ellos llegaron a las casas tristes y ahí se vino una mala información” enfatizando que la banda seguirá el próximo 2024.

Fuentes, quien ha logrado grandes reconocimientos a nivel nacional e internacional para Villa del Rosario a través de la banda show, aseguró que les molestó la decisión que la Secretaria de Educación no les aprobada su participación. “Marcha musical es un evento que hacen en Medellín y no todas las bandas logran clasificar. Se presentaron 150 bandas a nivel nacional y nosotros clasificamos en una categoría, quedando de terceros. Era un orgullo para el departamento porque éramos los únicos en participar. Teníamos todo listo, pero no autorizaron nuestra ida”.