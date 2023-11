Siguen las fallas en el registro de padres que incumplen cuotas alimentarias de sus hijos

En una investigación hecha por Caracol Radio anteriormente, se evidenció las fallas en la base de datos donde deben estar inscritos los padres que incumplen con las cuotas alimentarias de sus hijos. Madres de familia aseguran que se están vulnerando sus derechos y no se está cumpliendo dicha ley.

Denuncian problemas para hacer el proceso de inscripción y el desconocimiento de esta ley por parte de Migración Colombia, ya que con este registro sus hijos pueden salir del país sin autorización del padre moroso. Sin embargo, dicen que esta entidad no se los ha permitido.

También aseguran que al momento de acudir al ICBF los funcionarios dicen no estar capacitados para aplicar dicha ley, incluso en algunos casos no saben sobre la existencia de esta.

La ley 2097 de 2021 tiene el objetivo de establecer medidas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y crear el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), como mecanismo de control.

A raíz de las revelaciones hechas por Caracol Radio, decenas de madres se han sumado a la petición dirigida a las entidades competentes, exigiendo una solución.

Tal es el caso de Diana Carolina Castro “el ICBF fue quien nos firmó el acta de conciliación de alimentos. Entonces, basándonos en la ley, acudí a esas dos entidades, Fiscalía y Bienestar Familiar, porque son las conocedoras del caso. Inicialmente me negaron la solicitud diciendo que el sistema todavía no estaba funcionando”.

Añade que “Fiscalía me dicen que ellos no son entidad competente, la Comisaria me dice que tampoco, y el juzgado de familia me contesta que como yo tengo varios procesos en curso tengo que esperar la resolución de estos. El Redam no tiene nada que ver con esos procesos porque este se creó precisamente para ayudarnos y darnos una solución más rápida”.

También es el caso de Carolina León “fui al juzgado, me dijeron que los defensores no están capacitados, siempre me dicen que los van a capacitar este mes, luego que el otro, y después que el próximo año”.

Además, menciona que “el papá de mi hija desde que ella nació nunca le ha colaborado. Primero fui a la Comisaria de Familia y allá me dijeron que no tenían ningún usuario, ni contraseña, que no lo iban a hacer. Me di cuenta de que no están haciendo valer el hecho de tener registrado ahí a los padres que están incumpliendo con los derechos de los niños, también que Migración no está aceptando la salida del país de de los niños”.

La última respuesta del Ministerio de las Tic aseguraba que el Juez que conoce del proceso de alimentos, el funcionario, los Comisarios de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través de los defensores de familia, son los que previo al procedimiento establecido en la mencionada ley, son los que ordenan, solicitan y cancelan la inscripción en la base de datos.

Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar no se ha pronunciado al respecto.

A pesar del comunicado del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones sobre el funcionamiento activo de la plataforma, los usuarios dicen no poder hacer el debido proceso en ella. Este grupo de mujeres piden una solución urgente.