Relato de víctima de robo ocurrido en la panadería Masa, en el norte de Bogotá

En la mañana de este martes 21 de noviembre, se registró un hurto a mano armada en una la Panadería Masa ubicada en la Calle 82 con Carrera 9, en el norte de Bogotá.

Las autoridades recibieron el llamado de alerta por parte de los clientes y dueños de establecimientos. Según declaraciones, el delincuente amenazó a la víctima y le robó un reloj de marca Rolex avaluado en ocho millones de pesos.

En conversación con 10AM Hoy por Hoy, la víctima, un empresario de la ciudad, narró los hechos y dio detalles de los responsables de este robo: “Yo estaba a las 11:40 de la mañana sentado en una silla, tomándome un café y hablando por teléfono. Yo le estaba dando la espalda a la puerta, como estaba concentrado en la llamada de un momento para otro, sentí que me tocaron y me amenazaron con un revolver y me obligaron a quitarme el reloj”.

