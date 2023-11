Balacera en la localidad de Fontibón en medio de un intento de hurto en zona residencial

Bogotá

En horas de la tarde de este jueves 16 de noviembre , se registró un incidente alarmante en las cercanías de la Av. Ciudad de Cali. De acuerdo con imágenes captadas por cámaras de seguridad, un grupo de hombres en motocicletas embistió a los ocupantes de un vehículo que se disponía a ingresar a un conjunto residencial.



El altercado se desencadenó cuando un individuo, portando un casco de motocicleta, arrojó un objeto, presumiblemente una piedra u otro objeto contundente, hacia el vehículo de color negro que aguardaba la apertura del acceso al parqueadero. Momentos después, otro hombre, también con casco de moto, se aproximó al conductor apuntándolo con un arma de fuego.



Según fuentes de la Policía de Bogotá, el incidente tuvo lugar en el barrio Capellania, localidad de Fontibón, y no fue reportado al Centro de Atención y Despacho (CAD). Sin embargo, los guardias de seguridad en el lugar reaccionaron rápidamente, evitando que se consumara el acto delictivo. Afortunadamente, no se reportaron heridos y el intento de robo del vehículo no se concretó.



El suceso, captado por cámaras de seguridad, muestra la rápida respuesta de los guardias de seguridad, quienes lograron impedir mayores consecuencias. Las autoridades continúan investigando este incidente, buscando esclarecer las circunstancias que llevaron a este intento de ataque en el conjunto residencial.