Aprobado en tercer debate proyecto que regula el cannabis de uso adulto

Colombia

La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate el proyecto de acto legislativo que regula el cannabis de uso adulto en el país. La iniciativa, tras ser avalada con 15 votos a favor y 0 en contra, pasa ahora a la plenaria.

“Hoy en Colombia es legal consumir, es legal portar y es legal cultivar hasta 20 plantas, lo que es ilegal es vender marihuana, poder comercializarla. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear un mercado legal del cannabis en el cual este se va a poder comercializar de manera legal, ese es el cambio fundamental de este acto legislativo”, aseguró el representante Juan Carlos Losada.

El congresista explicó que el proyecto incluye restricciones para la comercialización de cannabis. Por ejemplo, Uno de ellos instituciones educativas.

“Tiene una restricción no sólo en espacios escolares, en todos los espacios educativos incluyendo también otras instituciones de educación superior, no solamente los colegios de los niños sino también las universidades. Se discutió aquí si debe haber una restricción en parques, eso ya es cuestión de la Corte Constitucional y de los alcaldes. Por supuesto también tiene una restricción en las áreas comunes de la propiedad horizontal, ahí no se podrá consumir, y luego son los alcaldes quienes tendrán que determinar es qué partes del espacio público se podrá o no consumir cannabis”, agregó.

El proyecto tendrá que surtir cinco debates más en el Congreso de la República. El próximo será en plenaria de Senado.