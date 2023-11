“Vamos a parar nuestras actividades” aseadoras frente al no pago de sus salarios

Cúcuta

La difícil situación que viven estas mujeres, en su mayoría cabeza de hogar, parece no tener una pronta solución. Aseguran que en pocos días cumplirán 2 meses sin recibir el pago de sus salarios y ante las múltiples peticiones que han hecho a la contratista, no han tenido respuesta positiva.

Lo anterior provocó que las mujeres tomarán la decisión de para la prestación de sus servicios como aseadoras en las instituciones educativas, hasta tanto no les cancelen sus honorarios en mora.

“Vivimos días muy difíciles, no tenemos para el pago del arriendo, de los servicios, el mercado. Muchas de nosotras no tenemos ni para el pasaje, por eso hemos decidido para nuestras actividades hasta tanto no nos paguen lo que nos deben” dijo una de las mujeres afectadas.

Caracol Radio pudo conocer, a través de las denunciantes, que 3 personas que hacían parte de la empresa contratista y que eran quienes les brindaban información sobre el pago de sus salarios, fueron despedidas recientemente, “creemos que las despidieron porque ellos 3 eran los únicos que nos respondían cuando preguntábamos por el sueldo”.

Teniendo en cuenta lo anterior, las trabajadoras tomaron la decisión de protestar frente a las instalaciones del Palacio Municipal para exigir al alcalde Jairo Yáñez una respuesta por el incumplimiento de la empresa contratista.