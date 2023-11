Un colombiano dirigió video de la banda italiana de rock Maneskin

Måneskin, el nuevo fenómeno del rock mundial, ha sorprendido con el lanzamiento del video de su nueva canción ‘The Driver’. Se trata del segundo video publicado por la banda este mes después de ‘Valentine’, ambos dirigidos por el director colombiano George Gallardo Kattah. Detrás de la producción se encuentra la emergente empresa colombiana Continente Pictures.

La grabación de los videos se llevó a cabo en el mes de Octubre, en un hotel abandonado de la Ciudad de México, aprovechando el paso de la banda italiana por esta ciudad en medio de su tour mundial, días antes de su paso por la capital colombiana.

“Fue muy emocionante que una banda de este nivel nos confiara la producción de los videos del repack de su álbum más exitoso. Quise potenciar gestos muy simples para darles un peso conceptual dentro de la serie. En el caso de ‘The Driver’, que es una canción que habla constantemente de estar alto, de querer volar y tocar el cielo, pero también cargada de una gran melancolía, escogí una azotea alta, de un lugar abandonado, al atardecer.

Usando un dolly circular podíamos verlos a ellos cuatro tocando mientras el cielo se oscurecía, con el sol escondiéndose y la luna haciéndose brillante. Sus vestidos elegantes e impecables contrastaban con los muros decadentes que los rodeaban. Recuerdo que antes de rodar, parados todos allá arriba, había un ambiente de celebración. Los ví felices por estar en medio de su gira. Fue ahí cuando le propuse a Damiano que empujara él el dolly, que fuera él el conductor (The Driver)”, relata George Gallardo Kattah, director de los videoclips.

Gallardo Kattah suena cada vez más en la industria de los videos musicales de Los Ángeles y Colombia. En 2018, tras codirigir dos documentales en Colombia: Modelo Estéreo y La forma que tienen las nubes, decidió ir a Los Ángeles a probar suerte. Allá empezó como asistente de cámara y realizador de detrás de cámaras, pero rápidamente llamó la atención de sellos como Sony, Arista, Concord y Anti-Epitaph. Desde entonces, ha dirigido videoclips para Chelsea Wolfe, Lido Pimienta, Mike Posner, Nathaniel Rateliff, Tai Verdes, Upsahl, Esteman y The Plot in You (cuyo video Forgotten está en la competencia oficial de Bogoshorts).

Junto a Duván Duque Vargas, director de los galardonados cortometrajes Masmelos y Todo Incluido - estrenado el año pasado en Toronto, seleccionado en más de 60 festivales y ganador de 19 premios internacionales - fundaron Continente Pictures, una productora audiovisual de proyección internacional, con sedes en Los Ángeles y Bogotá. La empresa, que este año ha llevado a cabo producciones en Colombia, México y Estados Unidos, ha ido posicionando a Colombia como un destino muy atractivo para la industria del videoclip en Estados Unidos, por su riqueza tanto en talento como en conocimientos técnicos y locaciones.

El talento audiovisual de Continente lo completa Cristina Sánchez Salamanca, directora colombiana detrás del premiado cortometraje Bebé y el documental The Tour 23, para Victoria’s Secret.