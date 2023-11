Integración energética con Venezuela, ¿existen riesgos para Colombia?

En Hora20 el análisis a la coyuntura del país. Empezaremos dando una mirada a la nueva propuesta del presidente Petro hacia Venezuela: convertirnos en un socio de la integración energética entre ambos países, analizaremos las dificultades y lo que busca el Gobierno con esta alianza. Después una mirada a una reunión que se llevará a cabo este martes y sobre la cual se tiene altas expectativas. Por último, las lecciones que el deja a América Latina y a Colombia el triunfo de Javier Milei ayer en Argentina.

En una visita de unas pocas horas del presidente colombiano a Venezuela, se dejó sobre la mesa una idea que ha causado gran revuelo a nivel interno. La idea central es que ambos países logren una integración energética, en la que Colombia pueda exportar energías renovables del norte del país al occidente de Venezuela y que Ecopetrol y PDVSA exploten yacimientos de petróleo y gas en Venezuela para garantizar “bajos costos”, según el mandatario colombiano. Esta propuesta ha dejado interrogantes sobre el futuro de la política energética, si hay un doble discurso del presidente y los efectos que tenga sobre la petrolera colombiana, Ecopetrol.

Esta propuesta abre de nuevo la discusión sobre una idea que lanzó al inicio del gobierno la exministra Irene Vélez sobre la posibilidad de importar gas desde Venezuela, esa declaración criticada, pues Colombia cumpliría el potencial de exploración y explotación tanto de gas como de petróleo, sobre todo, cuando según autoridades del gobierno las reservas no superan más de los siete años. Por otro lado, está el relacionamiento con Pdvsa, la estatal petrolera venezolana que ha estado envuelta en escándalos de corrupción, además de estar incluida en la “lista Clinton”, donde están las organizaciones señaladas de lavado de activos por parte de Estados Unidos. Actualmente Colombia produce cerca de 780 mil barriles diarios de petróleo, mientras que en Venezuela se producen unos 750 mil barrilles, en un país en el que hace poco más de 25 años se llegó a producir 3,2 millones de barriles al día y que cuenta con una de las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo según la OPEP.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, politóloga, profesora en la Universidad de los Andes, columnista y directora del podcast “Buceando en el naufragio”, planteó que en el contexto de normalización de relaciones bilaterales, Venezuela está sacando más dividendos a comparación de los que ha logrado Colombia. Sobre el negocio Ecopetrol-Pdvsa, dijo que hay preocupaciones relacionadas con la aparición de la petrolera venezolana en la lista Clinton, “Estados Unidos ha tomado la decisión de levantar sanciones y ese levantamiento está sujeto hasta abril al comportamiento de reanudación del juego democrático y eso genera una incertidumbre grande para Colombia”.

En cuanto a las elecciones en Argentina, dijo que los electores se debatían entre el statu quo económico de Massa y un candidato no tan sabio en lo económico, “es un tipo de nuevas derechas dogmáticas a lo Trump, Jonhson, no solo anti-derechos, sino también anti-democracia y anti-Estado de derecho; en esa escogencia estaban enfrentados y ahí no se puede culpar de la forma en que la gente elige, porque solo ellos saben el límite al que llegaron con el peronismo en el poder”.

Cecilia López, economista, exministra, exdirectora de Planeación y exsenadora de la república, destacó que el presidente lanza ideas que estremecen, pero que muchas veces se necesita análisis de fondo y datos para tomar decisiones, “¿dónde está la evaluación de esto? además, de lo que es Pdvsa, las relaciones y en términos económicos, ¿cómo ha sido el pago de servicios? ¿dónde se invierte? ¿por qué acá es malo y allá no lo es? ¿qué nos garantiza los costos verdaderos y beneficios?”, son algunos de los interrogantes que lanzó la exministra del actual gobierno.

Sobre el encuentro entre empresarios y el presidente Petro, dijo que en su ejercicio como ministra, le sugirió al presidente un encuentro con los cacaos, como ya había ocurrido durante el gobierno Samper en un momento de alta inestabilidad política para el país, “los cacaos en ese momento expresaron algo que estaba por encima de los gremios, donde se vio el costo para el país de que el presidente se cayera, yo se lo comenté a Petro porque ahí ya había indicios de separación, pero no lo de hoy, no es el primero que lo hace, en ese momento se dio oxígeno y se evitó una situación peor”.

Para Thierry Ways, ingeniero, empresario y columnista en El Tiempo, hacer negocios siempre es bueno y en lo internacional es importante, “es crítico saber escoger los socios con los que se participa y una aproximación en lo que veo desde la calidad del socio, hablamos Pdvsa, una importante y destacada empresa en los 90, pero se convirtió en una de las empresas estatales más criticadas, se les explotan refinerías, hay corrupción, es una empresa en la lista Clinton”, en ese sentido, dice que la escogencia del socio en este momento despierta dudas y preguntas, “la principal que uno se hace es si la escogencia se hace por razones ideológicas o afinidad política”. También dijo que se nota incoherencia política en lo ambiental.

En cuanto a las elecciones en Argentina, comentó que una de las lecciones para Colombia no es preguntarse qué pasará en el 2026 o quién será el Milei colombiano, sino evitar desarreglos macroeconómicos como los que ha vivido Argentina en los últimos años, “la verdadera lección es no dejar llegar a un punto de desorden a la economía”, puntualizó.

Carlos Carrillo, concejal de Bogotá, resaltó que más de una petrolera se estaría “babeando” por empezar a hacer negocios con un país que tiene amplias reservas de petróleo, “el drama de Venezuela surge de su riqueza petrolera, EE. UU. ha empezado guerras para sacar petróleo y este negocio es de proporción global en el que Ecopetrol puede entrar a competir”. Además, dijo no estar de acuerdo con el falso dilema de que es mala la explotación acá, pero es buena en otro lado, “coincido en que sí, esto es una idea y que vamos a ver el gobierno cómo lo echa adelante y cómo lo convierte en una alianza estratégica; es una gran idea”.

Frente al encuentro entre Petro y los cacaos, dijo que a través de estas reuniones se muestra que el presidente es un liberal reformista y no un comunista como lo tildan desde la oposición, “sí creo que se envía mensaje que va en contravía de esa caricatura”.