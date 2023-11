En la secretaría privada almorzaban con la caja menor: Alfredo Ramos

Medellín, Antioquia

El concejal Alfredo Ramos Maya publicó los recibos legalizados en el fondo fijo reembolsable 079, es decir, la caja menor adscrita al despacho del secretario privado de Medellín, Juan David Duque, quien deberá ser declarado insubsistente por orden del Concejo de Medellín.

Allí se evidencias presuntas irregulares, porque en reiteradas ocasiones se legalizaron recibos, supuestamente en gastos de representación, pero donde solo consume una persona, lo que, a juicio del concejal, extralimita las funciones de la caja menor y lo que pasó es que alguien estaría almorzando todos los días con dineros públicos.

Esta tesis se sustenta, en que cuando hay gastos de representación, es porque hay una reunión, mínimo de dos y se tendría que dar este gasto.

“Ellos dicen que las facturas están aprobadas, peo uno no sabe quién se las consumió, no hay ni una firma, eso abre la puerta de que se incluya facturas que no represente a funcionarios… Además, encontramos que una sola persona prácticamente almorzaba todos los días”, señaló el concejal en Caracol Radio.

Estas denuncias se suman a las del manejo del fondo fijo reembolsable 067, correspondiente al despacho del entonces alcalde Daniel Quintero Calle.