ADRES precisó que adeuda a la EPS Sanitas alrededor de $64 millones

En medio de una rueda de prensa realizada ayer, (lunes 20 de noviembre), para hablar sobre el uso de los recursos en el sector salud, y en donde está involucrada la EPS Sanitas, que recientemente ha alertado sobre una posible desfinanciación para seguir suministrando medicamentos a su más de 5 millones de afiliados, el director de la ADRES, Félix León Martínez, insistió en que a esa EPS solo se le estaba debiendo “$6 millones”.

Hoy, la entidad rectificó dicha cifra y precisó que la deuda registradas con la EPS Sanitas, asciende a $64.600.822

“La ADRES se permite informar a la opinión pública en relación con la rueda de prensa en el Ministerio de Salud, que la ADRES no acepta las cifras de $750 mil millones que en distintos escenarios y documentos la EPS Sanitas está presentado ante la Superintendencia o el país como deuda. La ADRES solo tiene contablemente registrado una deuda de 64 millones 600 mil pesos, es decir, una deuda muy pequeñita del giro en curso y cuentas en trámite por $50 mil millones aproximadamente”, aclaró Felix León Martínez.

En ese sentido, aclaró que “estas cuentas en trámite no han sido aprobadas todavía y las cuentas que no sean auditadas y aprobadas no son una deuda para esta entidad”. Por eso, el director de la ADRES, solicitó que ”se aclare así sea a través de terceros o de la Superintendencia misma, estas cifras porque se esta presumiendo una deuda del estado que contablemente no existe”.